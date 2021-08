Wismar

Sie betreuen kranke Menschen und das machen sie richtig gut. Wieder hat ein Pflegeteam des Sana-Hanse-Klinikums Wismar den Landessieg beim Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ errungen. Für den sind diesmal über 750 Frauen und Männer aus Mecklenburg-Vorpommern nominiert gewesen. Und nach mehr als 41 000 abgegebenen Stimmen steht fest, glücklicher Gewinner ist das Pflegeteam der Klinik für Innere Medizin.

„Wir sind sehr stolz auf diesen Titel, denn er steht für das Herzblut, das wir Pflegerinnen und Pfleger jeden Tag aufs Neue in unsere Arbeit stecken. Wer schon einmal im Krankenhaus lag, der weiß um die Bedeutung aufmunternder Worte, eine gute Betreuung und einen persönlichen Kontakt“, sagt Stationsleiterin Anne Suderow.

Fast 1000 Mitarbeiter in Wismar

Die Wismarer sind nicht das erste Mal zu den beliebtesten Pflegeprofis in MV gewählt worden. 2019 hat das Team der Gerontopsychiatrie gewonnen, 2017 das der Notaufnahme. Geschäftsführer Michael Jürgensen und Pflegedirektorin Nadine Paarmann sind stolz auf ihre Mitarbeiter. Gelobt werden sie auch von Bürgermeister Thomas Beyer (SPD): „Ich freue mich, dass wir hier bei uns in der Region so qualifizierte Fachkräfte und so ein ausgezeichnetes Krankenhaus haben. Gerade in der heutigen, nicht ganz einfachen Zeit ist das ein wichtiges Signal für alle Pflegeprofis in Deutschland, die täglich mit Leidenschaft arbeiten. Dies kann man nicht genug wertschätzen.“ Mit 925 Beschäftigten und einem Umsatz von 77,4 Millionen Euro zählt das Klinikum zu den größten Arbeitgebern in und um Wismar.

Mit dem Onlinewettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ soll die Arbeit der Pflegekräfte in ganz Deutschland wertgeschätzt und ein öffentliches Dankeschön ausgesprochen werden. Organisator ist der Verband der Privaten Krankenversicherer. Der Landessieg bringt das Pflegeteam der Klinik für Innere Medizin ins Finale des bundesweiten Wettbewerbs. Ab dem 4. Oktober können alle Interessierten auf www.deutschlands-pflegeprofis.de unter den 16 Landessiegern für die Bundessieger abstimmen.

