Sana DGS pro.service GmbH will bundesweit 1000 Jobs abbauen, 50 Stellen fallen in Wismar weg. Die Ankündigung sorgt für Ängste, Unsicherheit und Unmut, teilt die Gewerkschaft Verdi mit. Am 9. Juni gibt es eine Aktion in Wismar – an der sich auch die Beschäftigten des Sana-Klinikums beteiligen.