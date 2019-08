Wismar/Bad Doberan

Mecklenburg bekommt eine zweite Sana-Klinik: Das Krankenhaus Bad Doberan wurde von der Sana Kliniken AG gekauft. Die Anteilseigner des Krankenhauses – die Hans Karl Herr Beteiligungsverwaltungs GmbH & Co. KG und die Mitarbeiter GmbH – haben sich für einen Verkauf der Einrichtung ausgesprochen. Das Haus der Grund- und Regelversorgung hat 230 Mitarbeiter und verfügt über 134 Betten. Im vergangenen Jahr sind rund 6800 Patienten stationär sowie 8500 ambulant versorgt worden.

Das Bundeskartellamt hat zwischenzeitlich die Freigabe für den Eigentümerwechsel erteilt, die Sana Kliniken AG wird die Verantwortung zum 1. September übernehmen. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden. Der Vorstandsvorsitzende der Sana Kliniken AG, Thomas Lemke, verweist auf die besondere Eigentümerstruktur: Denn die Mitarbeiter waren seit der Privatisierung des Krankenhauses durch den Landkreis Doberan im Rahmen einer Mitarbeiter GmbH an der Betriebsgesellschaft der Einrichtung beteiligt. Auch diese habe dem Trägerwechsel zugestimmt und ihre Anteile an die Sana Kliniken AG übertragen. „Wir freuen uns, dass wir mit unseren Ideen und unserem Konzept auch die Mitarbeiter als Anteilseigner überzeugen konnten. Das ist ein echter Vertrauensbeweis“, so Lemke.

Gemeinsames Ziel sei es nun, das Krankenhaus weiterhin als modernen medizinischen Grund- und Regelversorger für die Menschen in der Region zu positionieren. Zudem seien Kooperationen mit dem Sana-Krankenhaus in Wismar angedacht. „Die Krankenhäuser in Deutschland stehen bereits seit geraumer Zeit vor großen Herausforderungen. Es gilt, die medizinische Versorgung modern und zukunftssicher aufzustellen. Dazu gehört beispielsweise die Frage, wie ambulante Strukturen aussehen und weiterentwickelt werden können. Diesem Bereich kommt ja bereits heute in Bad Doberan eine große Bedeutung zu“, sagt Lemke.

Wie Geschäftsführer der Mitarbeiter GmbH Krankenhaus Bad Doberan, Dr. Michael Arndt, betont, sei die Sana Kliniken AG der richtige Partner, um die Potenziale, die das Krankenhaus Bad Doberan bietet, im Sinne der Patienten, aber auch der Mitarbeiter, weiterzuentwickeln. „Sana verfügt als leistungsstarker Klinikverbund über das Know-how, eine qualifizierte Versorgung nicht nur sicherzustellen, sondern sie auch langfristig auszubauen“, so Arndt.

Das Sana Hanse-Klinikum Wismar verfügt über 505 Betten und versorgt rund 44 000 Patienten (19­ 600 stationär und 24 400 ambulant). Es beschäftigt rund 960 Mitarbeiter, davon 120 Ärzte. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch eine dritte Sana-Klinik – in Bergen auf der Insel Rügen.

Von OZ