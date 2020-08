Wismar

Wenn Patrick Folkersma an dem Polizei-Neubau an der Rostocker Straße vorbeigeht, dann gibt es immer einen kleinen Stich ins Herz. Der einzig verbliebene Baum vor dem Gebäude war einmal ein Balz-Quartier für Fledermäuse, in dem Altbau fanden die Tiere Unterschlupf für den Winter.

Lebensraum zerstört

Mit der Sanierung wurde dieser Lebensraum zerstört, die Fledermäuse sind in diesem Bereich verschwunden. „Und so könnte ich noch viele Negativ-Beispiele in der Stadt aufzählen“, sagt der Fledermaus-Experte vom Naturschutzbund und zählt auf: Der Keller in der Heiligen-Geist-Kirche ist ein Winterquartier, in dem aber auch immer wieder Führungen stattfinden. „Dadurch werden die Schlafruhe und das Mikroklima immer wieder zerstört, die Tiere verbrauchen zu viel Energie“, erklärt er.

Ein weiteres Beispiel ist die Lübsche Burg. Vor der Sanierung und Bebauung war das Gebiet voll von Fledermäusen, denn sie fanden jede Menge Ritzen, Höhlen, Löcher in den Ruinen. Jetzt haben sie noch einen einzigen alten Keller neben dem Phantechnikum und Kästen am Pflegeheim, wo sie ihre Quartiere einrichten können.

Viele Gutachten

Unzählige Gutachten hat Patrick Folkersma schon für die possierlichen Tiere geschrieben, immer wogen die öffentlichen Belange mehr als der Erhalt der Fledermäuse. „Dabei leben sie schon 60 Millionen Jahre auf der Erde, der Mensch erst sieben Millionen. Von uns gibt es nur eine Art, bei den Fledermäusen gibt es weltweit 1500 Arten“, erklärt der 50-Jährige. In Deutschland leben etwa 25 Arten, davon 17 in ganz Mecklenburg-Vorpommern. „Und sie sind streng geschützt, bis auf wenige Ausnahmen stehen sie alle auf der Roten Liste“, weiß der gebürtige Niederländer, der seit zwei Jahren in Wismar lebt.

Weniger Schlafplätze

Fledermäuse zählen teilweise zu den Kulturfolgern, da sie zum Teil in menschlichen Behausungen nisten und in der Abenddämmerung auch im Schein von Straßenlaternen, manchmal sogar bei geöffneten Fenstern in Wohnräumen im Schein einer Lampe nachtaktive Fluginsekten aus der Luft fangen.

Durch die Sanierung von Altbauten und die Versiegelung von potenziellen Schlafplätzen, aber auch durch die Vernichtung von Insekten-Lebensräumen sowie die Zerstörung von Totholzbeständen und die Vergiftung mit Insektenschutzmitteln und Holzschutzfarben wird ihr Lebensraum immer mehr zerstört. Die Wochenstuben auf Dachböden, wo die Weibchen gemeinsam ihre Jungen gebären und aufziehen, und auch andere Fledermaus-Quartiere, wie Bäume mit Höhlungen, Spaltenquartiere, Höhlen und alte Keller, werden immer weniger.

Ultraschallrufe

„Auch im Lindengarten in Wismar“, sagt Patrick Folkersma. Fast täglich ist er dort unterwegs, nicht nur mit seinen beiden Dackeln. In der Dämmerung positioniert er sich an dem Seitenarm des Wallensteingrabens und stellt seine Fledermaus-Detektoren an. Sie machen die Ultraschallrufe der Tiere für ihn hörbar. Fledermäuse können Frequenzen zwischen 9 Kilohertz und 20 Kilohertz ausstoßen. Erwachsene Menschen nehmen Frequenzen meist nur in einem Bereich zwischen 16 und höchstens 18 Kilohertz wahr. Noch ist es ruhig. „Der Wind ist zu stark. Fledermäuse jagen immer im Windschatten der Bäume“, erklärt er.

Jagd nach Käfern und Fischen

Die Wasserfledermaus beispielsweise fliegt ganz dicht über der Wasseroberfläche und greift mit ihren großen Füßen auch schon mal nach kleinen Fischen. „Sie nutzen gerne große Wasserflächen, wie beispielsweise auch den Mühlenteich“, sagt der Experte. Die kleinste unter ihnen, die Zwergfledermaus, jagt in etwa drei bis vier Metern Höhe nach Insekten. Sie fliegt zackig hin und her und ist sehr wendig. Dabei wiegt sie ausgewachsen zwischen sechs und acht Gramm. Nur wenige Tage nach der Geburt ist sie so groß wie die Fingerkuppe eines Erwachsenen. Auch der große Abendsegler fühlt sich im Lindengarten wohl. Mit seinem bis zu 30 Gramm Körpergewicht jagt er in bis zu 100 Metern Höhe sogar nach Käfern.

Lampen scheinen die ganze Nacht

Noch finden sie alle Unterschlupf und genügend Nahrung im Lindengarten und drum herum. „Aber was passiert, wenn der alte Baumbestand kaputtgeht? Es wurden bisher keine neuen gepflanzt. Stattdessen scheinen nun die neuen Lampen vom Bahnhof die ganze Nacht in das Jagdgebiet“, sagt Patrick Folkersma mit einem Achselzucken. „Wieder einmal wurde ein Stück Lebensraum einfach weggenommen.“

Am Friedhof allerdings kann er wohl erhalten werden. Zwar wurden im alten Leichenwärterhaus bei der Dachsanierung in der Vergangenheit Wochenstuben kaputt gemacht, „neuerdings werden Maßnahmen auch durch unsere Bemühungen fledermausfreundlich umgesetzt“, berichtet der Wismarer und ergänzt noch: „Möglicherweise werden zukünftig einige Kapellen umgebaut.“ Gleiches soll mit den Gruften in Lübow und Hornstorf passieren.

Schutz ist wichtig

„Oft passieren die Zerstörungen auch aus Unwissenheit. Viele Eigentümer wissen gar nicht, dass sie ‚Mitbewohner‘ haben“, weiß der Wismarer. Deswegen appelliert er an sie, sich vor der Sanierung an ihn oder an andere ehrenamtliche Fledermausschützer zu wenden. „ Lebensraum zu erhalten, kostet nicht immer sehr viel Geld“, betont Patrick Folkersma und ergänzt: „Aber ist er erst einmal zerstört und die dort lebende Population erloschen, kann man ihn nicht so schnell wiederherstellen.“ Wie am neuen Wismarer Polizei-Gebäude.

Kontakt: Nabu-Geschäftsstelle Kreisverband Nordwest-Mecklenburg-Wismar, Dorfstr. 14, 23948 Hof Gutow, Telefon: 03881 / 712482, vorstand-nwm@nabu-mv.de

