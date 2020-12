Wismar

Es war Anfang 2016, als sich die Band Størtebeker aus Wismar zum ersten Mal auf einer Bühne zeigte. Die Idee für eine Santiano-Coverband wurde Ende 2015 geboren, „den Anstoß gab damals unser Geiger René Kusserow“, erinnert sich Sänger und Gitarrist Burkhard Golla.

Dann wurde eine Størtebeker-Bandbesetzung geformt, die seitdem regelmäßig auf der Bühne steht – wenn gerade kein Corona ist. Zur Band gehören heute Burkhard Golla (Gesang, Gitarren), Niels Burr (Schlagzeug), René Kusserow (Geige, Saxofon, Gesang) und Tim Golla (Bass, Keyboards, Gesang).

Das Besondere am Bandnamen „Størtebeker“

Die regionale Verbundenheit drückt sich schon mal im Bandnamen aus. Denn mit dem Namen Klaus Störtebeker ist ganz klar die Verbindung mit Norddeutschland gegeben. Die Musiker haben sich aber noch mehr Gedanken gemacht. Mit dem dänischen Buchstaben ø im Bandnamen erweitern sie ihr Image sozusagen in den ganzen Ostseeraum hinein. Im Bandlogo sieht dieser Buchstabe übrigens wie eine Kompassnadel aus, die nach Nordosten zeigt. Dazu gibt’s auch einen passenden Størtebeker-Slogan: „Frische Brise aus Nordost“.

Normalerweise servieren die Musiker die Santiano-Hits bei Stadt-, Hafen- und anderen Volksfesten. Das Bühnenprogramm von Størtebeker umfasst zwei Stunden Santiano-Hits und ist damit abendfüllend. Das Konzertgeschäft lief vier Jahre gut, bis zum ersten Corona-Lockdown im vergangenen März. Anfang 2019 war die Band auf Fuerteventura gebucht, wo sie zwei Wochen spielen konnte, erinnert sich Burkhard Golla. Das dazugehörige Motto des Veranstalters hieß: „Fluch der Kanaren“, da passte die Band thematisch gut hin. Der längere gemeinsame Aufenthalt damals tat auch dem Bandgefüge gut. „Da konnten wir auch mal länger zusammen spielen“, sagt Burkhard Golla. Und wie ist eigentlich das Verhältnis zu den Vorbildern? Unkompliziert, doch einen direkten Kontakt zu Santiano gab es bislang nicht, „wäre aber schön“, meint Golla. Størtebeker war schließlich die erste Santiano-Coverband und wurde auch überregional gebucht, die Musiker spielten unter anderem auch schon in Schwedt und Leipzig.

„Størtebeker“ mit eigenen Songs: Liebeserklärung an Wismar

Aber irgendwann war bei den Musikern aus Wismar auch der Drang da, eigene Songs zu schreiben. Zwei Størtebeker-Lieder gab es bislang bereits, sie hatten im Sommer 2019 Premiere. Sie heißen „Setz dein Segel“ und „Wissemaria“. Letzterer ist eine Liebeserklärung an Wismar: „Wissemaria, deine Feuer leuchten weit, Wissemaria bis in alle Ewigkeit“, heißt es darin. Die Wismar-Hymne hatte beim Schwedenfest 2019 in der Hansestadt Bühnenpremiere. Damit war die Band stilistisch noch dicht am Shantyrock von Santiano dran.

Die beiden neuen Lieder heißen „Unsinkbar“ und „Baum im Wind“. Damit wollen die Musiker stilistisch auch mal andere Wege gehen. In „Unsinkbar“ verwenden die Musiker schwere Gitarrensounds, aber auch eine bekannte Melodie, „Poljuschko-polje“ stammt vom russischen Komponisten Lew Konstantinowitsch Knipper (1898-1974). Ein Chor krönt musikalisch das Stück und vermittelt am Ende Optimismus. Auch „Baum im Wind“ ist ein lebensbejahendes Lied, in einer Leichtigkeit, die musikalisch auch durch ein Schifferklavier untermalt wird. Und das Lied soll durchaus zum Tanzen animieren.

„Wir sind nicht Santiano 2.0“

Die Band aus Wismar möchte sich von ihren Hamburger Vorbildern ein bisschen abgrenzen und weiterentwickeln. „Wir sind ja nicht Santiano 2.0“, sagt Burkhard Golla selbstbewusst. Er ist gespannt auf das Urteil des Publikums über die neuen Størtebeker-Lieder. „Wir sind derzeit natürlich sehr euphorisch und ziemlich optimistisch, dass unserem Publikum auch diese Songs gefallen werden“, betont Burkhard Golla. Er ist zusammen mit seinem Sohn Tim Komponist und Texter.

„Unsinkbar“ und „Baum im Wind“ wurden kurz vor Weihnachten von Størtebeker auf den gängigen Streamingdiensten veröffentlicht. „Die neuen Songs werden wir auch in unser Konzertprogramm einpflegen“, verspricht Burkhard Golla. Auch die Størtebeker-Musiker hoffen natürlich darauf, dass sich der Konzertbetrieb wieder normalisiert. „Wir spielen da, wo Santiano nicht spielen“, sagt Golla selbstbewusst. „Und umgekehrt!“

