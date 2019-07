Wismar

Der Wismarer Sascha Herchenbach gibt am Donnerstag, 1. August, ein Konzert bei Eiscafé „ Al Porto“ am Wassertor. Gefeiert wird das 20-jährige Jubiläum des Cafés. Sascha Herchenbach, geboren und aufgewachsen in Wismar, ist Moderator, Schauspieler und Musiker. Er studierte an der Sängerakademie Hamburg. Vor 10 000 Menschen präsentierte er mit Chor und Streichern seine Wismar-Hymne. Zudem wurde er durch seinen Song „Born to fight“ bekannt, den er für den verunglückten Rennfahrer Michael Schumacher und für dessen Genesung schrieb. Zusammen mit Felicitas Fischbein (E-Violine) sorgt er am Donnerstagabend für Live-Musik am Alten Hafen. Auch Musiker Mario Neumeister wird spielen.

Video zu „Born to fight“:



Das Konzert in Wismar beginnt um 19.30 Uhr am Spiegelberg 69, der Eintritt ist frei.

Michaela Krohn