Entspannen in exponierter Lage: Das soll schon bald möglich sein im neuen Wellness- und Spa-Bereich in der „Hafenspitze“ im Alten Hafen. Nachdem die Wohlfühloase nach einem Wasserschaden nun zum zweiten Mal fertiggestellt wurde, soll auch ein Betreiber gefunden worden sein. Nach Angaben von Michael Winkler von der Berliner Investorengruppe gebe es eine Interessentin. Sie komme aus der Region und sei in der Branche tätig.

Nicht nur die Gäste des Appartementhauses dürfte diese Nachricht freuen. Auch die Urlauber, die im benachbarten Ohlerich-Speicher einchecken, sowie alle Einheimischen sollen in den Genuss des Wellnessangebotes kommen. Gerade in der kalten Jahreszeit ist ein wärmendes Bad in der Sauna wohltuend für Körper und Seele.

Zur Verfügung stehen eine finnische Sauna, eine Softsauna und ein Dampfbad. Sowohl beim Schwitzen in den Saunen als auch beim Entspannen im Ruheraum gewähren großzügige Fenster(-fronten) einen Ausblick in den Außenbereich und in den Seehafen. Ein größeres Wannenbad für das Wellness-Erlebnis zu zweit ist ebenfalls vorhanden.

Auch eine Privatsauna gibt es, die Platz für vier Personen bietet. Dazu gehören eine eigene Abkühldusche und Ruhebereich. Die Privatsauna kann zum Beispiel von einer Familie mit Kindern gebucht werden. „Solch eine Spa-Suite bietet Privatsphäre auf exklusivem Niveau. Das wissen immer mehr Wellnessgäste zu schätzen“, sagt Kirsten Koch, Geschäftsführerin der Boltenhagener Appartement & Immobilien Service GmbH, die die Ferienunterkünfte in der „Hafenspitze“ und im Ohlerich-Speicher vermarktet.

Gastronomie-Betreiber gesucht Für den Gastronomiebereich suchen die Investoren einen Käufer. Im Erdgeschoss ist eine Gaststätte auf 350 Quadratmetern geplant, im Außenbereich gibt es auf einer überdachten Terrasse weitere Plätze. Der Gastronom soll dann auch die Sky-Bar betreiben. Mit einem Fahrstuhl geht es nach oben, wo Besucher ein Panorama über den Hafen und die Wismarbucht erwartet. Bislang gebe es Mietinteressenten für die beiden Objekte, sagt Michael Winkler. Er weiß, dass es in der jetzigen Zeit nicht so einfach für Gastronomen ist, sich für den Erwerb einer Immobilie zu entscheiden. Dazu brauche es Mut und die Unterstützung der Banken.

Außerdem sollen Massagen und kosmetische Behandlungen zum Wohlbefinden beitragen. Dafür stehen drei Behandlungsräume zur Verfügung. Ein Empfangsbereich mit Kühltresen und Sitzgelegenheiten im modernen, angenehmen Ambiente lädt zum gemütlichen Sitzen ein. An allen sieben Tagen in der Woche sollen Gäste die Annehmlichkeiten der Wohlfühloase in Anspruch nehmen können.

50 Eigentümer der 39 Appartements in der „Hafenspitze“ sowie der 48 Ferienwohnungen im Ohlerich-Speicher konnten Anteile an dem fast 600 Quadratmeter großen Wellnessbereich erwerben. Wer sich dazu entschlossen hat, der kann den Saunenbereich kostenfrei nutzen und ermöglicht dies auch seinen Gästen.

Die Investoren sind überzeugt davon, dass der Wellness- und Spa-Bereich die Attraktivität und die Auslastung der Ferienimmobilien erhöht. Er macht die Anlage konkurrenzfähiger und verlängert die Saison. Nach ihrer Kenntnis würden nur drei Hotels in Wismar über einen Wellness- und Spa-Bereich verfügen.

Die künftige Betreiberin, so sie sich zu dem Schritt entschließt, erhält den Sauna- und Wellnessbereich voll ausgestattet zur Verfügung. Sie zahlt keine Pacht für die Räume und die Einrichtung, hat aber alle Betriebs- und Reparaturkosten zu tragen. Seitens der Vermietungsfirma könne sie auf Unterstützung zählen, versichert Kirsten Koch. „Wir werden die Unterkünfte für Übernachtung mit Wellness oder mit Kräutermassagen in unseren Prospekten und auf unserer Internetseite vermarkten“, sagt sie.

