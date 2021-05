Schabbell zeigt Videoclips zum 16. Jahrhundert in Wismar

Wismar

„Museen inspirieren die Zukunft“ lautet das Motto des diesjährigen Internationalen Museumstages am Sonntag, 16. Mai. Da das Stadtgeschichtliche Museum Schabbell zurzeit noch geschlossen ist, sollen digitale Zeitreisen ins 16. Jahrhundert möglich sein und damit Einblicke in ein aktuelles Projekt, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbindet.

Mit dem Projekt „Crossroads in History“ ist das Museum seit 2019 in einem Netzwerk von Museen im südbaltischen Raum aktiv. Gemeinsam wird die im schwedischen Kalmar entwickelte Methode „Time Travel“ (Zeitreise) erarbeitet und angewandt, die die Vergangenheit nutzt um über aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen zu sprechen.

Geflüchteter in Wismar

In Wismar greift das Museumsteam dafür auf die Geschichte des 16. Jahrhundert zurück, als flämische Teppichweber als Geflüchtete nach Wismar kamen und der Wismarer Rat sie in einem Neubeginn unterstützte. Thematisiert werden die Herausforderungen für beide Seiten: Für die Stadtbevölkerung wie für die Ankommenden. Die Methode richtet sich an Schulklassen ab Klasse 7 und ist darüber hinaus auch als teambildende Maßnahme geeignet. Die museumspädagogische Arbeit mit Gruppen musste pandemiebedingt pausieren. Die erste „Time Travel“ mit einer Wismarer Schulklasse mitten hinein ins 16. Jahrhundert war vorbereitet, die „Premiere“ konnte bisher noch nicht stattfinden, ist aber weiterhin in Planung. Sobald es die Lage zulässt, wird die Methode regelmäßig vom Museum angeboten.

Handgeschneiderte Kostüme

Für das Projekt konnte ein Fundus mit handgeschneiderten Kostümen für Jugendliche und Erwachsene angelegt werden. Hierfür erhielt das Museum eine großzügige Förderung aus dem Programm 360 Grad – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft. Die Kostüme werden den Teilnehmenden helfen in andere Rollen zu schlüpfen. Das Erlebnis „Time Travel“ soll mit Hilfe einer historischen Perspektive wichtige aktuelle Themen beleuchten, aber auch ganz klar: Spaß machen.

In der Zwischenzeit sind vier Videoclips entstanden, die auf unterhaltsame Weise ins 16. Jahrhundert hineinführen. Wie klingt eine Schlüsselfidel, wenn sie heute im Museumsgarten gespielt wird? Welche Kleidung trugen die Handwerker im 16. Jahrhundert, welche die Ratsherren? Wie lebten Bürgermeister Heinrich Schabbell und seine Frau Anna zu dieser Zeit? Welche Alltagsgegenstände sind bis heute erhalten? Die Videoclips werden auf der Website der Hansestadt Wismar unter wismar.de/schabbell und auf dem Instagram-Account des Museums @schabbell.wismar veröffentlicht.

