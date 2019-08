Gägelow

Kinder lieben das Spiel der Könige – genauso tun es immer mehr Senioren. Denn Schach stärkt die Denk- und Konzentrationsfähigkeit bis ins hohe Lebensalter. So zumindest belegen das viele Studien. In Deutschland nehmen fast 30 000 Senioren jedes Jahr an Turnieren teil. Ein besonderer Wettkampf findet in der nächsten Woche in Gägelow statt.

Sieben Runden werden ausgetragen

Der Deutsche Schachbund lässt dort die 28. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft austragen – im Hotel Wyndham Garden. Die Meisterschaft dauert vom 26. August bis zum 1. September. Gespielt werden sieben Runden jeweils in den Altersklassen 65 plus und 50 plus. Täglicher Spielbeginn ist um 9.30 Uhr und am Eröffnungstag um 15 Uhr. Besucher sind herzlich eingeladen, um die spannenden Wettkämpfe zu verfolgen. Die offizielle Eröffnung ist am 26. August um 14 Uhr mit dem Wismarer Shanty-Chor „Blänke“.

Favoriten aus Nordrhein-Westfalen

Insgesamt haben sich 36 Vierer-Mannschaften in beiden Altersklassen mit über 160 Teilnehmern, darunter acht Internationale Meister und 36 weitere Titelträger aus 14 Bundesländern angemeldet. Als Ausrichter stellt der Landesverband drei Mannschaften in der Altersklasse 65 plus sowie zwei Mannschaften in der Altersklasse 50 plus. Die Favoriten kommen wie schon in den vergangenen Jahren aus den mitgliederstarken Landesverbänden Nordrhein-Westfalen, Bayern und die Titelverteidiger Baden (65 plus) und Württemberg (50 plus).

Von Peter Krieg