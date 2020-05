Schade! Kein Straßentheaterfest in Wismar – hier nochmal die schönsten Auftritte

Wismar

Bunte Kostüme, laute Musik und überall Lachen – das ist das Erfolgsrezept des Straßentheaterfestes „BoulevART“. Alle zwei Jahre kommt es in die Stadt Wismar und lockt Tausenden Besucher an. Genau das ist in Corona-Zeiten aber ein Problem. Deshalb haben die Veranstalter das Festival abgesagt und versprochen: Im nächsten Jahr kommen die Künstler.

Zur Galerie Auftritte der vergangenen Jahre

Vom 31. Juli bis zum 2. August wollten Schauspieler, Komödianten, Performance-Künstler, Tänzer, Sänger, Puppenspieler und Musiker ein Wochenende lang die Straßen der Wismarer Altstadt in Bühnen verwandeln. Die Künstler aus aller Welt laden ihr Publikum normalerweise zum Träumen, Lachen und Staunen ein – allerdings nicht in diesem Sommer.

Anzeige

Auf kleinere Veranstaltung gehofft

Neben der aktuellen Verordnung der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern machen Einschränkungen des internationalen Reiseverkehrs die Organisation und Durchführung des Straßentheaterfestes nicht möglich. „Wir hatten tatsächlich noch gehofft, die Veranstaltung in einem Corona-tauglichen Format durchführen zu können: kleiner, dezentral, mit Begrenzung der Teilnehmer an den einzelnen Orten und ohne die große Platzbespielung im Hafen. Aber auch das ist leider nicht möglich“, bedauert Wismars Theaterleiterin Theresa Eberlein. Die Stadt organisiert die Veranstaltung zusammen mit der Lebenshilfe Kunst und Kultur gGmbH.

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Normalerweise findet das Straßentheaterfest alle zwei Jahre statt. Doch so lange müssen sich die Wismarer nicht gedulden. Der neue Termin steht bereits fest – vom 30. Juli bis zum 1. August 2021 kommen die Künstler in die Stadt. Es ist dann die mittlerweile 13. Auflage des Festivals in Wismar.

200 Künstler beim letzten Mal

Beim letzten Mal – im Sommer 2018 – sind 25 Theatergruppen mit 200 Künstlern in der Altstadt und am Alten Hafen kostenlos aufgetreten und haben zu insgesamt rund 100 Veranstaltungen eingeladen. Laut der Lebenshilfe Kunst und Kultur gGmbH verwandelt das Festival Wismar nicht nur in eine große Open-Air-Bühne, sondern es mache die Stadt auch „zu einem Ort grenzüberschreitender Begegnung“.

Dafür sorgt das Aufeinandertreffen von Jung und Alt und auch die Kooperation behinderter und nicht behinderter Künstler. Die Lebenshilfe gGmbH Kunst und Kultur ist 1996 in Mainz gegründet worden. Im Juli 1997 hat sie dann zum ersten Mal das damals einzige Festival für Kunst von Menschen mit geistiger Behinderung im deutschsprachigen Raum - „Grenzenlos Kultur“ veranstaltet.

Mehr Infos:

Von Kerstin Schröder