Schadstoffe in der Luft? Unangenehmer Teergeruch verunsichert Wismarer

Anwohner im Bereich des früheren Gaswerk- bzw. Hevag-Geländes an der Schweriner Straße sorgen sich um eine Geruchsbelästigung und damit um eine eventuell verbundene Gefahr für die Gesundheit. Das war auch Thema der Sitzung der Bürgerschaft am Donnerstag.

Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) ging auf die Sorgen ein. Er erklärte, dass die aktuellen Arbeiten zur Altlastensanierung auf dem Gelände auch zu Geruchsbelästigungen führen. Bürger hätten sich daher an die Stadt gewandt. Beyer: „Wir haben das an das zuständige Amt, das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg in Schwerin (StALU), weitergeleitet.“

Geruchsbelästigung von Naphthalin

Die Stadt hatte geschildert, dass es dort seit geraumer Zeit Geruchsbelästigungen gibt und wollte wissen, welche Schadstoffe die Ursache sind. Der Bürgermeister zitierte aus einer Antwort des StALU: „Im Zuge der Erdbauarbeiten kann es zu zwischenzeitlichen Geruchsbelästigungen kommen. Bei dem Auslöser der von Ihnen wahrgenommenen Geruchsbelästigung handelt es sich höchstwahrscheinlich um den aromatischen Kohlenwasserstoff Naphthalin, von welchem ein als unangenehm empfundener Teergeruch ausgeht.“

Das Foto zeigt die Koksanlage im Gaswerk Wismar um etwa 1960. Quelle: Fotosammlung Detlef Schmidt.

Staatliches Amt gibt Entwarnung

Das StALU erläutert in dem Schreiben, dass Naphthalin einen relativ niedrigen Geruchsschwellenwert habe, „sodass es trotz geringer Konzentration in der Luft früh und intensiv vom Menschen wahrnehmbar ist“. Durchgeführte Luftmessungen an der Baustelle „gaben keinerlei Anlass zu der Besorgnis, dass von dem Naphthalin eine Gesundheitsgefährdung über die beschriebenen Geruchsbelästigungen hinaus ausgeht. Sämtliche Grenz- und Richtwerte wurden zum Teil deutlich unterschritten“.

Eine Maßnahme zur Minimierung des Geruchs sei angeordnet worden. So sollen geruchsintensive Bereiche mit einer Silofolie abgedeckt werden. Die Geruchsausbreitung werde dadurch merklich reduziert. Die sommerlichen Temperaturen würden im Vergleich zu den kühlen Winter- und Frühjahrsmonaten die vermehrte Geruchsbelästigung begünstigen.

Arbeiten noch bis Mitte Juli

„Während der Arbeitszeiten sind daher gegenwärtig Teergerüche im Umkreis der Baustelle zu erwarten“, schreibt das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg in Schwerin und erklärt weiter: „Die Sanierung eines stark belasteten Bereichs ist zurzeit Gegenstand der Arbeiten. Eine Verschiebung in eine andere Jahreszeit ist nicht vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte Juli abgeschlossen sein.“

Beyer : Gerüche und keine Gerüchte

Der Bürgermeister kommentierte die Ausführungen des StALU mit diesen Worten: „So viel zu diesen Gerüchen. Ich betone ,Gerüchen’ und nicht ,Gerüchten’ um die Baustelle Hevag-Gelände an der Schweriner Straße.“ Hintergrund seiner Bemerkung dürfte sein, dass von Teilen der Politik und von einigen Bürgern das Bauvorhaben kritisiert wird. Entstehen soll ein Mix aus Einzelhandel, Parken, Wohnen und Wohnmobilstellplatz.

Bürgerschaftspräsidentin Sabine Mönch-Kalina (Für Wismar) regte zu den Ausführungen des Bürgermeisters an, diese öffentlich kundzutun, „damit Anwohner der Umgebung Bescheid wissen, dass keine Gesundheitsgefährdung davon ausgeht“.

111 Jahre Gaswerk

Im Jahr 1856 war mit dem Bau eines Gaswerks im Bereich der Schweriner Straße begonnen worden. Am 3. Mai 1857 begann das neue Werk, Steinkohlegas zu produzieren. Die ersten Gaslaternen wurden am 1. September 1857 in Wismar angezündet. Sie lösten die spärlichen Petroleumfunzeln ab. Nach 111 Jahren wurde am 29. April 1968 das Wismarer Gaswerk an der Schweriner Straße stillgelegt.

Altlasten keine Überraschung

Für den Bürgermeister war es daher keine Überraschung, dass bei den laufenden Arbeiten auf Naphthalin gestoßen wurde. Beyer: „Es war von vornherein klar, dass es dort eine Altlastenproblematik gibt.“ Das sei im Vorfeld bekannt und geprüft worden. Darum sei die neue Nutzung in dem Bereich auch nicht frei. Beyer: „Auf den Flächen wird definitiv nie Wohnbebauung möglich sein.“ Dies geschehe im Bereich des jetzigen Aldi-Marktes. Bis dorthin erstreckte sich nicht die Gasanstalt.

Bausenator Michael Berkhahn ( CDU) erinnert daran, dass sich die Edis als vorheriger Eigentümer lange gesträubt habe, die Fläche zu entwickeln, weil sie „nicht genau wussten, was im Boden ist“. Letztlich sei festgestellt, dass eine Bebauung mit Gewerbe und Parken möglich ist. Es werde nur so viel Boden weggenommen, „wie man für die Bodenverdichtung braucht“, so der Senator. Der Boden werde ausgetauscht und die Fläche dann praktisch versiegelt. Der Bürgermeister ist froh, dass es nach jahrelangem Stillstand nun zu einer sinnvollen Entwicklung des Areals komme.

Auslegung zum B-Plan

Die HD Investitions- und Verwaltungs GmbH aus Siegburg ( Nordrhein-Westfalen) ist Eigentümer der meisten Flächen und Investor. Mit der Stadt gab es im Vorfeld Absprachen, was auf dem Areal möglich ist und was gewünscht wird. Die Bürgerschaft hatte den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan gefasst.

Die Unterlagen zum B-Plan liegen aktuell noch bis zum 3. August im Bauamt aus oder können im Internet eingesehen werden. Hinweise und Einwände sind möglich, der abschließende Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum Bauleitverfahren für das gesamte Areal steht noch aus.

Von Heiko Hoffmann