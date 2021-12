Wismar

Nein, zu einem Foto lassen sich die neuen Bewohner des Wismarer Tierparks absolut nicht bewegen. Zu neu ist die Umgebung für sie – und dann auch noch diese Kamera, die ständig auf sie gerichtet ist. In die Richtung zeigen sie lieber ihre Hintern und drängeln sich eng aneinandergekuschelt an eine der vier Wände im großzügig gestalteten Stall, der künftig ihre neue Unterkunft sein wird.

Tierpflegerin Melanie Hormann hebt ein Schaf vom Anhänger. Die Tiere sind aus Lübeck geholt worden. Quelle: Jana Franke

Erst vor wenigen Minuten sind die fünf Bentheimer Landschafe aus einem Anhänger gehoben worden. Die beiden Tierpflegerinnen Sheila Dillner und Melanie Hormann holten sie am Mittwochvormittag aus Lübeck. Etwa 45 Minuten Fahrt haben Cecks, Charlotte, Cleo, Caty und Cara hinter sich. Im Mai sind sie geboren und bringen mittlerweile mehr als 30 Kilogramm auf die Waage. Nun sollen sie auf dem neu gestalteten Bauernhof im Tierpark ein neues Zuhause finden. Bis zu 15 Jahre alt können sie werden. Menschen sind sie gewohnt. Private Züchter hielten sie auf einer Weide neben einer Grundschule. Täglich waren sie also neugierigen Blicken von Groß und Klein ausgesetzt. Aber nun: Plötzlich alles Fremde um sie herum. Und wo sind die Kinder hin? „Ein wenig Zeit benötigen sie wohl zum Eingewöhnen“, meint Melanie Hormann. Selbst mit Futter lassen sie sich nicht locken. Nein, kein Foto von vorne möglich.

Tierpflegerin Melanie Hormann (27) mit den Thüringer Waldziegen, die seit vergangener Woche die neuen Bewohner des Bauernhofes sind. Quelle: Jana Franke

Neue Nachbarn für Thüringer Waldziegen

Freudige Kinder und ihre Eltern dürfen Cecks, Charlotte, Cleo, Caty und Cara auch bald in Wismar genießen – wenn das Wetter mitspielt vielleicht sogar schon am 25. Dezember. Traditionell öffnet der Tierpark zu Weihnachten und bis dahin hat sich das Quintett bestimmt auch schon eingelebt. Die Landschafe sind nicht die einzigen Bewohner des Bauernhofes. Mit ihnen haben vier Thüringer Waldziegen neue Nachbarn bekommen. „Die haben wir vor einer Woche aus der Nähe von Hannover geholt“, erklärt Melanie Hormann. Sie sind schon deutlich zutraulicher als die Landschafe. Die 27-Jährige streckt die Hand aus und wie zum Beweis trabt eine Ziege auf sie zu. „Wenn ich alleine bin, dann frisst sie mir auch schon aus der Hand“, freut sie sich. Aber jetzt vor der Kamera? Nein, auch die Ziege ziert sich.

Namen haben sie noch nicht. Ihr Charakter habe sich noch nicht herauskristallisiert, begründet Melanie Hormann und lacht. Eine sei dann doch etwas auffällig und wird spaßig „Zicke“ genannt. „Sie beißt den anderen immer in den Schwanz.“ Das erste Mal dürfen die Ziegen heute ins offene Gehege. Neugierig schauen sie sich ihr neues Zuhause an. Auch sie sind aus einer privaten Züchtung – von einem Hof, auf dem unter anderem Ziegenkäse und -milch hergestellt wird.

Auch Ponys, Esel & Co. sollen einziehen

Der Bauernhof hat Gestalt angenommen. Die drei Ställe stehen und sind nahezu vollständig eingerichtet. Zäune sind gesetzt. Mehr als eine Million Euro fließen in die neue Attraktion. Der Bauernhof als drittes Revier vergrößert den Tierpark deutlich. Welche Tiere kommen denn noch hinzu? „Nächstes Jahr holen wir zwei Walliser Schwarznasenschafe“, verrät Sheila Dillner. Diese süße Rasse sei sehr beliebt und schwer zu beschaffen, weiß Melanie Hormann – weil sie eben so niedlich und knuffig sind. Hinzu kommen soll zudem ein Bock für Cecks, Charlotte, Cleo, Caty und Cara, um den Bestand zu sichern. Bei allen Tieren handelt es sich nämlich um vom Aussterben bedrohte Rassen.

Auf den Bauernhof sollen auch die Ponys, Esel, Schweine und Rinder ziehen, die bereits im und am Streichelgehege leben. Das soll über kurz oder lang entfernt werden. Entstehen wird an Ort und Stelle ein kombiniertes Vogel-, Sittich- und Kängurugehege. Unter anderem ist eine begehbare Vogelvoliere geplant. Diese Pläne werden aber nicht vor 2023 realisiert sein.

Der Eingang im Tierpark wird im Frühjahr geschlossen. Die Besucher kommen dann über den Bürgerpark aufs Gelände. Quelle: Jana Franke

Veränderungen gibt es auch am Eingang. Der soll ab dem Frühjahr über den Bürgerpark möglich sein. Der jetzige Eingang wird geschlossen. Das Kassenhäuschen und die neue Toilettenanlage stehen bereits. Nun muss noch das Umfeld ein wenig aufgehübscht werden. Bleibt das Wetter offen, stehen in den kommenden Tagen noch Pflasterarbeiten an. Zudem wird noch ein Unterstand für Bollerwagen gebaut. Investiert werden hier insgesamt etwa 350 000 Euro.

