Hohen Schönberg

Die zierliche Frau erscheint in der Haustür, noch bevor der Besuch sich bemerkbar macht. So, als hätte ihr einer der Geister, Seelen und Energien, mit denen sie in Verbindung steht, die Ankunft längst verraten. Für Annette Kapschütz ist alles belebt, nicht nur die Menschen, auch die Tiere, Pflanzen, sogar Steine und Dinge.

Sie hält ein Tablett in ihren kleinen, kräftigen Händen. Darauf eine Kaffeekanne, ein Milchtöpfchen, eine Wasserkaraffe und Kuchen. „Wir gehen hinter das Haus, in meinen Garten“, sagt sie und schreitet tänzelnd voran.

Das alte Forsthaus in Hohen Schönberg (Nordwestmecklenburg), in dem die gebürtige Ludwigslusterin (Jahrgang 1963) seit ein paar Jahren direkt am Wald lebt, gehört nicht ihr. Sie lebt dort zur Miete. Außer ihr wohnen dort noch andere Menschen und die Besitzerin des restaurierten Hauses selbst.

Mini-Stonehenge und Rituale

Den Garten, in dem es Ende Juli in allen Sommerfarben blüht, in dem auch Gemüse wächst, rund um alte Obstbäume herum, hat Kapschütz selbst angelegt. Ihre Vermieterin hat ihr das Stück Land hinter dem Haus großzügig zur Verfügung gestellt.

Die Anordnung der Pflanzen erzählt bereits davon, dass hier eine Frau wirkt und auch Natur einfach geschehen lässt, die sich mit allem auf achtsame Weise verbunden fühlt. Und dann ist da noch dieser Steinkreis, der an ein Mini-Stonehenge erinnert. Er zeigt an, dass in diesem Garten dann und wann Ungewöhnliches passiert.

„Vergangenes Wochenende haben wir hier einen Heilkreis abgehalten“, sagt Annette Kapschütz, während sie das Tablett abstellt. Kaffeetassen und Teller stehen bereits auf Baumstämmen, die als Tisch dienen.

Der schamanische Weg

Die gelernte Verkäuferin sieht sich nicht als Schamanin, sondern als Lebens- und Seelenberaterin. Obwohl sie, wie sie sagt, vor einigen Jahren den „schamanischen Weg“ eingeschlagen hat. „In einer Zeit persönlicher Umbrüche habe ich begonnen, mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Ich habe mich in Therapieformen, unter anderem in Qigong, ausbilden lassen.“ Dann habe sich etwas in ihr geöffnet, und sie habe verstärkt nach Antworten auch jenseits des Körpers gesucht. Auf diesem Weg sei sie ihren wichtigsten Lehrern begegnet – einer Schamanin, die mit der Kraft von Gesängen in der Natur arbeitet, und einem Druiden.

Lebensbegleiterin Annette Kapschütz aus Hohen Schönberg (Nordwestmecklenburg) verbringt viel Zeit in ihrem Garten. Quelle: Annett Meinke

Schamanismus stammt ursprünglich aus dem sibirischen Kulturraum. Das Wort „šaman“ bedeutet in der mandschu-tungusischen Sprache „Jemand, der weiß“. Schamanen oder auch Druiden, wie sie bei den Kelten hießen, galten als mit magischen Fähigkeiten ausgestattet, besonders mit der Fähigkeit, mit Geistern in Verbindung zu treten.

Das Interesse am Schamanismus stieg auch in westlichen Kulturen seit den 1970er Jahren beständig. In der ehemaligen DDR, in der Religion oder Spiritualität insgesamt eine untergeordnete Rolle spielte, waren jedoch derartige Traditionen bis zum Fall der Mauer kaum bekannt.

Räuchern, Singen, Gaben darbieten

Auch wenn sich Annette Kapschütz nicht als Schamanin begreift, nutzt sie unter anderem schamanische Rituale im Kontext ihrer Beratung. Sie führt Heilkreise, Reinigungsrituale oder auch Jahreszeitenrituale durch.

An den Zusammenkünften, in denen oft geräuchert, Essen oder auch Gegenstände der Natur ihren Geistern als Gaben dargeboten werden und auch gesungen wird, können mehrere Menschen gleichzeitig teilnehmen oder auch Einzelne.

Annette Kapschütz aus Hohen Schönberg (Nordwestmecklenburg) kann auf lebendige Weise davon erzählen, wie sie das Leben betrachtet. Quelle: Annett Meinke

Die Sterbeammen-Akademie

In den vergangenen Jahren, erzählt sie, hat sich ein Thema in ihrer Arbeit ganz besonders herauskristallisiert. Das im Grunde schon immer mitschwang. Das Sterben. Was mit Corona nur insofern zu tun hat, als dass sie in dieser Zeit mit nur sehr eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten genug Zeit hatte, über sich und das, was sie im Zusammenhang mit Menschen noch intensiver tun möchte, nachzudenken.

In Deutschland existiert eine Akademie für die Aus- und Fortbildung von sogenannten Sterbeammen. Gegründet hat das Institut die Hamburgerin Claudia Cardinal. Zurzeit lässt sich Annette Kapschütz dort ausbilden.

Die Webseite der Sterbeammen-Akademie gibt Auskunft über das, was eine Sterbeamme ist, was sie tut, wie die Aus- und Fortbildungen an den insgesamt 14 Standorten – unter anderem in Hamburg, Berlin, Duisburg, Frankfurt, Freiburg, München – ablaufen. Das Portal dient auch als Anlaufpunkt für Menschen, die selbst Unterstützung beim Thema Sterben suchen.

Was ist eine Sterbeamme?

Das Wort Sterbeamme, erklärt Kapschütz, erkläre doch bereits alles. Es gehe darum, mit dem Tod, ähnlich wie mit einer Geburt, umzugehen. Eine Amme unterstützt im Geburtsvorgang, damit er so sanft und so undramatisch wie möglich für die Gebärende und das zu gebärende Kind abläuft.

Dasselbe täten Sterbeammen mit Sterbenden und den Menschen, die mit Sterbenden verbunden sind – Angehörigen und Freunden – in gewisser Weise. „Der Tod wird in unserer Gesellschaft tabuisiert und ist für viele Menschen enorm angstbesetzt.“

Die Kunst des Lebens und Sterbens Die Webseite von Annette Kapschütz gibt Auskunft über ihre Beratungsangebote und Kontaktmöglichkeiten: www.druid-dhubh.de. Wichtig: Die Beratung und Begleitung durch Annette Kapschütz ersetzt weder den Gang zu Ärzten, Psychologen oder Psychiatern bei entsprechenden Problemen, noch wird der Anspruch erhoben, körperliche oder seelische Heilung zu garantieren.

Ihre bisherigen Erfahrungen im Umgang mit dem Tod, sagt Kapschütz, zeigten, dass manchmal Sterbende bereits in Frieden sind und auch gehen wollen. Angehörige mit ihren Ängsten und dem Schmerz jedoch verhinderten, dass sie gut loslassen könnten. Andere Sterbende wiederum kämpften selbst mit schweren Ängsten und bräuchten in der manchmal langen letzten Phase immer wieder Unterstützung und Begleitung. Kapschütz hat auch ihrer eigenen Mutter vor ein paar Jahren in ihrer letzten Lebensphase beigestanden.

Sterbeammen unterstützen aber offenbar, so steht es auf der Webseite der Sterbeammen-Akademie, auch bei anderen, schweren Lebenskrisen, die nicht mit dem eigenen leiblichen Tod oder dem geliebter Menschen zu tun haben.

Auch das Ende von Partnerschaften, anderen Unglücken oder schweren Sinnkrisen verstehen Sterbeammen als Tod. „Etwas stirbt in einen neuen Zustand hinein. Das kann für manche Menschen genauso beängstigend sein wie ein leiblicher Tod.“, sagt Kapschütz.

Beratung ersetzt keine medizinische Behandlung

Manchmal erzählt sie, brauchen Menschen nur einmal ihre Hilfe. Manche kommen in Abständen immer wieder. Und manchmal begleitet sie Menschen kontinuierlich über einen längeren Zeitraum. Wer die Dienste von Annette Kapschütz in Anspruch nimmt, bezahlt privat ein Honorar.

„Ich bin weder Ärztin, noch Psychologin, noch Heilpraktikerin. Es handelt sich bei meinen Angeboten nicht um medizinische Behandlungen.“, erklärt sie. „Wer schwere gesundheitliche oder psychische Probleme hat, muss Ärzte konsultieren.“

Ob man nun tatsächlich an Geister, Reinigungsrituale, an ein Leben nach dem Tod oder eine Existenz in verschiedenen Dimensionen glaubt oder auch nicht. Wer sich unvoreingenommen auf eine Begegnung mit Annette Kapschütz – in ihrem Garten oder im nahen Lenorenwald, den sie oft mit Klienten besucht – einlässt, hat zumindest eine Chance: die beruhigende Wirkung zu erfahren, die ein Austausch mit ihr hinterlässt.

Das hängt auch mit der Ausstrahlung dieser zurückhaltenden und gleichermaßen munteren Frau zusammen. Die auf präsente Weise zuhören und interessant davon erzählen kann, wie sie das Leben sieht und empfindet.

Von Annett Meinke