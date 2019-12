Schandfleck oder Kult? Ruine der Tankstelle auf Poel abgerissen

Niendorf

Die frühere Tankstelle in Niendorf ist abgerissen. Der 5. Dezember 2019 wird in der Chronik der Insel Poel seinen Platz finden. Nach rund 20 Jahren wurde unter eine endlos scheinende Geschichte ein Schlussstrich gezogen. Kurz nach 9 Uhr schritt am Donnerstag der Bagger vom Abfallwirtschaftszentrum Wismar im Auftrag der Gemeinde zur Tat.

„Sie ist schon kultig, aber es wird Zeit, dass sie wegkommt. Die Tankstelle war kein schöner Anblick, wenn man auf die Insel kommt“, sagt Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.) und fügt hinzu: „Ich habe hier noch mit meinem Moped getankt.“ Unkraut, Müll, Schmierereien – immer wieder war die Tanke Stein des Anstoßes bei Einwohnern. Jetzt ist die Ruine verschwunden.

Galerie: So lief der Abriss

Zur Galerie Abgerissen: Die frühere Tankstelle in Niendorf auf der Insel Poel wurde am 5. Dezember 2019 abgerissen.

In den vergangenen Jahren gab es zahlreiche Briefwechsel und Gespräche zwischen der Gemeinde und dem Eigentümer beziehungsweise dessen Anwalt. Letztlich ergebnislos. Mit Bescheid vom 26. März 2019 wurde der Eigentümer seitens der Gemeinde über den Abbruch der Tankstelle informiert. Gegen die sogenannte Rückbauverfügung legte er über seinen Anwalt Widerspruch ein. Dieser wurde im September zurückgewiesen. Gabriele Richter: „Es wurden durch ihn keine Tatsachen vorgetragen, welche die Sach- und Rechtslage geändert und damit den Widerspruch gerechtfertigt hätten.“

Nach Rücksprache mit dem Verwaltungsgericht Schwerin sei gegen den Widerspruchsbescheid keine Klage erhoben worden. Richter: „Somit ist der Bescheid vom 26. März vollziehbar und unanfechtbar.“

Wer trägt die Kosten?

Das Abrissunternehmen machte am Donnerstag kurzen Prozess mit dem Gebäude. Die Kosten belaufen sich auf gut 6000 Euro. Diese soll eigentlich der Eigentümer komplett oder teilweise übernehmen. Doch auch das muss erst noch rechtlich geklärt werden und wird sich wohl in die Länge ziehen. Vorerst trägt die Gemeinde die Kosten.

Die Tankstelle wurde etwa 1972 eröffnet. 1991 wurde sie geschlossen. Der Eigentümer erwarb sie kurz nach der Wende. Auf Poel wird längst von einem Spekulationsobjekt gesprochen.

Bürgermeisterin Gabriele Richter ist glücklich, dass die Tankstelle endlich verschwindet. Quelle: Heiko Hoffmann

Da sich das etwa 4000 Quadratmeter große Grundstück im Außenbereich befindet, ist die Entwicklung des Areals schwierig. Möglich wäre dies über eine Bauleitplanung. Szenarien wie eine gewerbliche Nutzung und zwei Ferienwohnungen seien aufgezeigt worden – blieben aber ergebnislos, so die Bürgermeisterin. Dabei soll es Interessenten für das Grundstück gegeben haben. Vermutet wird, dass diese wegen der Höhe des Kaufpreises abgesprungen sind.

Tankstelle war Filmkulisse

2007 schaffte es die Tankstelle in den Film „Für den unbekannten Hund“. In einer Szene wird das Gebäude in die Luft gejagt. Quelle: Repro: Heiko Hoffmann

Einen gewissen Charme hatte die Tanke an der Landesstraße versprüht. Für einige war sie Kult. 2007 schaffte sie es in den Film „Für den unbekannten Hund“. In einer Szene wird die Tankstelle darin in die Luft gejagt.

Der Wismarer Michael Tiedke kommentierte Anfang des Jahres: „Ich muss immer an den Film denken, bei dem die Tanke gesprengt wurde, wenn ich da entlang fahre. Aber objektiv gesehen, ist es kein schöner Ort. Ich kann verstehen, dass die Gemeinde hier Ordnung schaffen will, wenn es der Eigentümer schon nicht macht.“

An fantasievollen Vorschlägen zur Tanke hat es in der Vergangenheit nicht gemangelt. Diese reichten von einem schönen Café bis zu einem Imbiss mit Tankstellenmuseum und einer Kosmetiktanke. „Mich als Urlauber stört sie nicht. Ganz im Gegenteil, für mich gehört sie mittlerweile dazu“, schrieb eine Frau. Nun ist sie weg. Dass die Fläche jemals wieder bebaut wird, erscheint nach dem erzwungenen Abriss unwahrscheinlich.

Mehr lesen Sie:

Von Heiko Hoffmann