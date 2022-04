Wismar

Die Kritiken von Presse und Zuschauern sind durchweg positiv. „Grandioses Spiel“, „spannende und gelungene Inszenierung“, „viel Lob für Regie und Schauspieler“, „zweifellos ein Höhepunkt der diesjährigen Spielzeit“ – um nur einige zu nennen. Die Rede ist vom Schauspiel „Enigma“, das am Mittwoch, 13. April, um 19.30 Uhr auch im Wismarer Theater gezeigt wird. Karten für 15 Euro (ermäßigt: zehn Euro) gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie eine Stunde vor Vorstellungsbeginn im Theater selbst.

Die Inszenierung stammt aus der Feder des französischen Dramatikers Eric-Emmanuel Schmitt. Beschrieben wird „Enigma“ als ein unterhaltsames, mitreißendes Psycho-Duell zweier Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch durch ein gemeinsames Schicksal miteinander verbunden zu sein scheinen. Hierbei geht es um den gefeierten und mit Preisen überhäuften Autor und Literaturnobelpreisträger Abel Znorko, der sich in die Einöde zurückgezogen hat, um dem Medienrummel zu entkommen. Seit langem gewährt er wieder jemandem Zutritt in sein Leben – ausgerechnet dem Lokaljournalisten Erik Larsen, der über den neuen Bestseller Znorkos schreiben darf. Dabei, so heißt es, handelt es sich um einen fiktiven Briefroman, der hinreißende Liebesbriefe enthält. Aber ist dieser Roman und damit die darin enthaltene Liebhaberin tatsächlich fiktiv? Oder ist sie doch aus Fleisch und Blut?

Die Nachfragen des Journalisten bringen Znorko auf die Palme. Er lässt dem jungen Schreiberling seine Verachtung gegenüber Journalisten deutlich spüren, beleidigt ihn gar. Zwischen dem Autor und dem Journalisten entspinnt sich ein Duell: Obwohl Znorko mit seiner herablassenden Art versucht, eine intellektuelle Übermacht zu demonstrieren, lässt sich der Journalist nicht einschüchtern. Beider Gespräch entwickelt sich in eine Richtung, die bald offenlegt, dass die zwei Männer mehr ebenbürtig sind, als es zunächst vermuten lässt und dass sie dunkle Geheimnisse haben, die ihrer beider Vergangenheit verbindet.

In der Inszenierung des Theater Buffo fechten mit viel Witz Thomas Fedrowitz (spielt Abel) und Moritz Röhl unter Leitung von Reinhold Koch diesen verbalen Schlagabtausch um die Differenz von Liebe und Sexualität, Alltagsangst und eine rätselhafte Frau aus. Premiere hatten sie im Jahr 2021. Sie bieten ein wechselseitiges „Katz-und-Maus“-Spiel mit vielen überraschenden Wendungen. Der Name des Schauspiels lässt sich einfach erklären: Auf der Suche nach der Wahrheit helfen beiden Protagonisten die „Enigma-Variationen“ des Komponisten Edward Elgar, um eine Enthüllung nach der anderen zu wagen – mal schleichend, mal brutal.

Von Jana Franke