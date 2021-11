Wismar

Mit Tränen in den Augen steht Sandra Wolf an ihrer Hütte auf dem Wismarer Marktplatz. Es sind Tränen der Freude, denn ab Montag will die 50-Jährige aus dem Stand aus Holz heraus Crêpes verkaufen – nach fast 24 Monaten ohne Arbeit. Auch ihrem Mann Ditmar Wolf ist die Freude deutlich anzusehen. Endlich geht es wieder los.

Corona hat das Leben der beiden Unternehmer komplett durcheinandergewirbelt. Seit 1990 sind sie auf dem Wismarer Adventsmarkt dabei, zuletzt 2019 – sie in einer Hütte mit Crêpes und er mit einer Hütte gegenüber mit seinen beliebten Mutzen und Quarkbällchen.

Corona und die damit verbundenen Lockdowns und Absagen von Märkten rissen ein großes Loch in ihre Finanzen. „Wir haben fast zwei Jahre lang nichts verdient. Wir mussten unsere Altersvorsorge angreifen, sie ist fast aufgebraucht. Um zu überleben, haben wir einen Kredit aufgenommen“, erzählt Sandra Wolf. Auch auf das Amt ist das Ehepaar aus Hannover angewiesen. „Es hat unsere Miete gezahlt.“

Nun der Neustart – und doch die Angst, dass es nach dem Herrichten der Hütten in Wismar heißt, dass Adventsmärkte aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht zugelassen sind. „Das wäre für uns der Genickbruch“, gibt Sandra Wolf zu. Hat sich das Ehepaar doch vorgenommen, den aufgenommenen Kredit im kommenden Jahr abzuzahlen und wieder etwas Geld für die Altersvorsorge anzuhäufen. „Wir denken erst einmal positiv und hoffen auf unsere vielen treuen Gäste auf dem Wismarer Adventsmarkt“, meint Ditmar Wolf.

Steigende Preise im Einkauf

Um erneut dabei zu sein, ist das Ehepaar in Vorkasse gegangen. Mit dem Anmieten einer Ferienwohnung, dem Kaufen von Zutaten für die süßen Leckereien sowie den Standgebühren sind sie am Ende bei rund 12 000 Euro, wie sie vorrechnen. Hinzu kommen dann noch die Energiekosten. „Der Einkauf kommt uns im Vergleich zu den Vorjahren deutlich teurer“, bemerkt Ditmar Wolf. Für seine Quarkbällchen und Mutzen braucht er für die viereinhalb Wochen, in denen der Adventsmarkt stattfindet, viel Öl. „Für einen Liter haben wir vor zwei Jahren 1,38 Euro bezahlt. Jetzt liegt der Einkaufspreis bei 2,49 Euro.“

Um die steigenden Preise kommt auch Dörte Schmidt nicht herum. Gemeinsam mit ihrem Mann sowie mit Thomas Scheel und seiner Frau organisiert die Dassowerin den Wismarer Adventsmarkt. Sie und ihr Mann sind mit einer Grillhütte, einer X-Mas-Bar und einem Kinderkarussell dabei und hoffen sehr, dass alles auch bis zum 22. Dezember an Ort und Stelle stehen bleiben darf. „Wir haben für den gesamten Adventsmarkt ein Hygienekonzept erarbeitet, das es eigentlich zulässt, dass er bis zum Schluss stattfinden kann“, erklärt sie. Vorausgesetzt, die Corona-Zahlen schießen nicht unkontrolliert in die Höhe.

Die bekannten als Kreuz gestalteten beiden Hauptwege sind breiter und nur 2000 der 10 000 Quadratmeter bebaut. Der Markt ist auch nicht wie in den Vorjahren eingezäunt. An den Ein- und Ausgängen der Hauptwege werden Schilder stehen, die die Besucher auf die Abstandsregel und den Mund-Nasen-Schutz an den einzelnen Ständen hinweisen. Und: Es gibt keine Sitzmöglichkeiten an Glühweinständen.

Die Aufbauarbeiten des Wismarer Adventsmarktes haben begonnen – hier ein Blick vom Balkon des Wismarer Rathauses. Organisatorin Dörte Schmidt freut sich auf den Startschuss am Montag. Quelle: Jana Franke

Stehtische statt Sitzplätzen

Das betrifft unmittelbar unter anderem Frank Bereit und seine Glühweinpyramide – erstmals mit Blick auf das Rathaus rechts zu finden. Bei ihm konnten die Gäste in den vergangenen Jahren gemütlich sitzen und heiße Getränke genießen. „Mit dem neuen Standort auf dem Markt haben wir deutlich mehr Platz vor der Pyramide“, sagt der 64-Jährige. Mehrere Stehtische werden dort aufgestellt – frisch gezimmert, wie er verrät. Der Pyramidenstand ist schon deutlich zu erkennen. Dieser ragt 9,50 Meter in die Höhe, fast so groß wie die Weihnachtstanne auf dem Marktplatz, die am Donnerstag ihr Schmuckkleid und die Beleuchtung bekommen soll.

In der Pyramide von Frank Bereit gibt es wieder Glühwein – aber ohne Sitzplätze. Innengastronomie ist nicht gestattet. Quelle: Jana Franke

Auf dem Marktplatz werden 35 Händler und Schausteller die Weihnachtszeit einläuten. „Eine Unternehmerin hat abgesagt, da sie nicht geimpft ist und sich auch nicht testen lassen will“, bedauert Dörte Schmidt. Neu dabei ist dafür Dirk Dybala. Der 46-Jährige ist aus Parchim angereist. Mit dabei hat er ein historisches Karussell, das sein Opa 1930 kaufte. Heute wird es elektrisch angetrieben, damals befanden sich zwei Personen am oberen Ende des Fahrgeschäfts in einem sogenannten Laufboden und haben das Karussell per Hand angetrieben. Den gibt es natürlich nicht mehr, „der Rest ist aber noch original“, versichert Dirk Dybala.

Ist das erste Mal in Wismar dabei: Dirk Dybala aus Parchim mit einem historischen Karussell, das sein Opa 1930 kaufte. Quelle: Jana Franke

Auf dem Marktplatz steht von ihm zudem eine Hütte, an der sich Groß und Klein im Ballwerfen üben können. Mit gebotenem Abstand können die Gäste auf Masken verzichten, erklärt Dybala. „Ich freue mich auf die Zeit in Wismar“, sagt er, gibt aber zu, dass auch bei ihm die Befürchtung da ist, dass plötzlich doch alles schnell vorbei sein kann. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, macht er sich Mut. „Es ist eine Freiluftveranstaltung und die Corona-Zahlen sehen deutlich besser aus als in anderen Landkreisen.“ Wenn abgesagt wird, gehe es – wie bei allen anderen Schaustellern auch – an die Existenz. „Die Rücklagen sind so gut wie aufgebraucht“, erzählt er.

Von Jana Franke