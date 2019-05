Wismar

Hoher Sachschaden an der Wismarer Mensa: In der Zeit vom 15. bis zum Morgen des 16. Mai zerkratzten unbekannte Täter mehrere Sicherheitsglasscheiben der Mensa auf dem Gelände der Hochschule Wismar massiv. Der entstandene Sachschaden wird mit 30 000 Euro angegeben. Im Zeitraum 10. bis 13. Mai versahen bislang ebenfalls unbekannte Täter besagtes Gebäude mit mehreren Graffitischmierereien. Das Polizeihauptrevier nahm eine Strafanzeige auf. Die Ermittlungen übernahm die Kripo in Wismar. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefon 03841/203 0 entgegen.

OZ