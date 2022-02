Schiffe an Land: Diese ungewöhnlichen Gebäude gibt es rund um Wismar

Wismar

In und um Wismar sind in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur Schiffe fürs Wasser gebaut worden, sondern auch fürs Land. Ein ziemlich großes Schiff befindet sich direkt hinter der Stadtgrenze im Gewerbegebiet der Gemeinde Hornstorf. Der Name des Ozeanriesens auf dem Trockenen ist gleich zwei Mal in Großbuchstaben zu lesen: „Hotel Aridus“.

Das war einige Jahren geschlossen. Deshalb konnten auch Diebe im Jahr 2018 keine Beute finden, als sie dort eingestiegen sind. Zurzeit dient es als Arbeiterunterkunft.

Weitere Exemplare – an der Hafenspitze und in der Stadt

Auf dem Trockenen in Wismar liegt die neue Hafenspitze, die die Planer ebenfalls an das Aussehen eines Schiffes angelehnt haben. Dort können sich Feriengäste einquartieren lassen.

Von der Aussichtsplattform am Forschungs- und Technologiezentrum lässt sich die komplett bebaute Hafenspitze überblicken, der Neubaukomplex an der Hafenspitze, der sanierte Ohlerichspeicher, davor das kleine Baumhaus und dahinter die historischen Speichergebäude. Viele Backsteinelemente prägen hervorragend diesen Hafenbereich. Quelle: Helmut Kuzina

Am Burgwall befindet sich ein weiteres maritim angehauchtes Gebäude: das ehemalige Sparkassengebäude, in dem nun ein Bestattungsunternehmen seine Anlaufstelle hat.

Ein weiteres maritim angehauchtes Gebäude. Quelle: Kerstin Schröder

Von OZ