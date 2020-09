Wismar

64 Bio-Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern laden am Sonnabend, dem 19. September, zur Bio-Landpartie des BUND ein, darunter sechs im Klützer Winkel, sieben in der Schaalsee-Region und sechs im Umland von Schwerin und Wismar. Südlich der Hansestadt, in Schimm, wird Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD) im bäuerlichen Familienbetrieb Biofleisch Gluth erwartet. Als Schirmherr wird er die 13. Bio-Landpartie um 10 Uhr eröffnen. Bis 17 Uhr können sich Interessierte in den Betrieben ein eigenes Bild vom praktischen Ökolandbau machen.

Biokürbisse, Honig und Apfelsaft

Inhaber Heiko Gluth etwa wird je nach Bedarf alle ein bis anderthalb Stunden seinen Biohof vorstellen. Er hält 58 Angus-Rinder, die ganzjährig auf der Weide stehen. Der 39-Jährige erläutert den Besuchern, wie der Betrieb entstanden ist, was das Besondere an der Weidehaltung ist, wie die Tiere geschlachtet und vermarktet werden. Zudem lädt er die Gäste ein, die Salami und Leberwurst vom eigenen Rind zu verkosten und zu kaufen. Die „Schimmer Landfrauen“ warten mit selbst gebackenem Kuchen auf und für die Kinder gibt es Eis. Lübower Feuerwehrleute werden Bratwürste von Gluth’s Rindern grillen.

Imkerin Jeanette Svoboda aus dem Nachbardorf Wietow verkauft Honig, die Biokürbis Steinhausen UG ist ebenfalls vor Ort. Die Satower Mosterei kommt mit ihrer mobilen Presse. Wer Äpfel mitbringt, kann dann Most mitnehmen.

Je nach Wetterlage wird eine Strohhüpfburg für die Kinder aufgebaut. Die LMV Mecklenburg GmbH stellt ihre Landmaschinen-, Kommunal-, Forst und Gartentechnik vor.

Ferkel sonnen sich auf der Weide

In Hohen Schönberg bei Klütz beteiligt sich der Hof Hoher Schönberg an dem Aktionstag. Dort wird von 11 bis 18 Uhr ein Hoffest gefeiert. Dabei können die Gäste auch Tiere auf der Weide besuchen. Dort sonnen sich regelmäßig elf Ferkel, die eine der beiden Angler Sattelschwein-Sauen vor drei Wochen zur Welt brachte.

Auf dem Biohof Hoher Schönberg in Hohen Schönberg sonnen sich elf Ferke. Quelle: Malte Behnk

Muttersau Lotte und die Ferkel, eine zweite Sau und der Eber haben auf der Weide jeweils abgetrennte Bereiche und eine Schutzhütte. „Wir öffnen den Zaun aber auch immer wieder und sie können die gesamten 2,5 Hektar Weide nutzen“, sagt Jörg Altmann, der den Biohof vor 21 Jahren aufgebaut hat und inzwischen mit 18 Mitstreitern bewirtschaftet. „Damit haben sie Bewegung und können fressen, was hier wächst.“ Zusätzlich bekommen die Tiere eigene Feldfrüchte und die Presskuchen der hofeigenen Ölmühle.

Selber Kartoffeln sammeln

Es werden Treckerfahrten zum Kartoffelacker angeboten, wo Besucher selber Kartoffeln sammeln können. Die Rohkost-Ölmühle ist in Betrieb und es gibt Beratung zur gesundheitlichen Ernährung mit den Ölen. „Gerade jetzt, in dieser Pandemie-Zeit, in der immer mehr Menschen Wert auf ein gutes Immunsystem legen, können unsere hochwertigen Öle hervorragend unterstützen“, sagt Jörg Altmann.

Mit hausgemachten Köstlichkeiten werden die Besucher versorgt. Ein gegrilltes Span-Schwein stammt aus der eigenen Zucht, die Kartoffeln für den Salat vom eigenen Feld und der Kräuterquark ist mit Milch von Kuh Elli hergestellt. Auch Kaffee und verschiedene Kuchen werden angeboten. Von 13 bis 16 Uhr spielen außerdem „ Reuters Fritzen“ humorvolle Musik.

Käse von 15 Ziegen

Um Milch beziehungsweise um Käse geht es bei Katrin Räbel in Dassows Ortsteil Tankenhagen. Seit 1999 hält die gebürtige Allgäuerin dort Ziegen und stellt aus deren Milch Käse her. „Ich biete eine Käseverkostung an, wir machen Hofführungen und die Gäste können die Ziegen besuchen“, sagt Katrin Rädel, deren Hofladen den Namen „Drei-Käse-Hoch“ trägt.

Wer macht das Sauerkraut?

Ina Genzer und ihr Bruder betreiben ihren Bio-Bauernhof in Neuenhagen so, wie es schon ihr Großvater getan hat. deshalb heißt er auch Opas Bio-Bauernhof. Dazu passend zeigt Ina Genzer den Besuchern am 19. September unter anderem, wie Sauerkraut gemacht wird. „Außerdem bieten wir Hof- und Feldführungen an und unser Hofladen ist geöffnet“, sagt Ina Genzer.

Teilnehmer der Bio-Landpartie Biofleisch Gluth, Schimmer Landstraße 3, 23972 Schimm Ziegenhof 3-Käse-Hoch von Katrin Räbel, Grüner Weg 12, 23942 Tankenhagen Opas Bauernhof von Ina Genzer, Dassower Straße 26, 23942 Neuenhagen Imkerei Steffen Schimmel, Waldweg 2, 23942 Kalkhorst Hof Hoher Schönberg, Kalkhorster Straße 37, 23948 Hohen Schönberg Bioland-Gärtnerei Stellshagen, Lindenstr. 1, 23948 Stellshagen Brandtgrün von Kristin Brandt, An der Kirche 6, 23936 Börzow Weitere Betriebe, die an der Bio-Landpartie in MV teilnehmen, sind in einem Flyer auf der Seite des BUND aufgelistet.

Selbstversorger mit Bienen, Pferden und Rindern

Steffen und Lina Schimmel präsentieren ihre Imkerei und den Selbstversorgerhof in Kalkhorst. Dort wird zunächst der Betrieb vorgestellt. Um 10 und um 15 Uhr wird mit Arbeitspferden moderne Pferde-Technik in der Grünlandbewirtschaftung vorgeführt. Um 14 Uhr gibt es noch einen Spaziergang zur Angus-Mutterkuh-Herde. Außerdem werden Honig und andere Imkereiprodukte verkauft.

Gärtnerei für Bio-Hotel

Das Hotel Gutshaus Stellshagen öffnet am 19. September seine Bio-Gärtnerei. Um 10.30 Uhr wird eine Führung durch den Kräutergarten angeboten, um 12 Uhr beginnt eine weitere durch den Obst- und Gemüsegarten. Um 13 Uhr gibt es einen Workshop vom Apfel zum Saft und ab 14 Uhr wird der Duftgarten vorgestellt. Angeboten wird Apfelkuchen mit Streuseln aus der eigenen Biobackstube, der Hofladen ist geöffnet. Für ein vegetarisches Mittagsbüfett müssen sich Gäste unter 038825/440 anmelden.

Kräuter und Blumen in Börzow

Gartenbau-Ingenieurin Kristin Brandt baut im ehemaligen Pfarrhof Börzow bei Grevesmühlen essbare Kräuter, Gräser und wilde Blumen an. Quelle: Grit Büttner

In ihrer Biogärtnerei Brandtgrün in Börzow bietet Kristin Brandt individuelle Führungen an. Das Gartencafé, der Hofladen und die Kräutergärtnerei sind geöffnet. Zum vielfältigen Angebot aus eigener Produktion gehören frische Wildkräuter, essbare und farbenfrohe Stauden sowie Insekten verwöhnende Blumen und Gehölze.

Von Haike Werfel und Malte Behnk