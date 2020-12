Schimm

Die Einwohner in Schimm, einem Ortsteil der Gemeinde Lübow, beklagen einen zunehmenden Fahrzeugverkehr in dem kleinen Dorf. Außerdem seien viele Autofahrer viel zu schnell unterwegs. Da die Dorfstraßen mit Kopfsteinpflaster ausgebaut sind, verursache der Verkehr eine erhebliche Geräuschbelästigung.

Hinzu komme, dass manche Autofahrer wegen des holprigen Pflasters auf den straßenbegleitenden Gehweg mit glatten Steinen ausweichen. Damit würden sie Passanten in Gefahr bringen.

Bauausschuss hat Problem beraten

All diese Probleme hat eine Anwohnerin den Gemeindevertretern in ihrer Sitzung im Oktober geschildert. Sie bat darum, dass geprüft werde, die erlaubte Geschwindigkeit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde herunterzusetzen. Das Gremium beauftragte seinen Bauausschuss, sich mit der Thematik zu befassen. Das haben die Mitglieder nach Auskunft von Bürgermeisterin Angela Markewiec getan.

Der Bauausschuss ist der Meinung, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung zur Lösung des genannten Problems beitragen könnte. Deshalb empfiehlt er, dass die Gemeinde bei der zuständigen Verkehrsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg einen Antrag stellen sollte.

Gemeindevertreter gegen abschnittsweises Tempolimit

Eine entsprechende Beschlussvorlage stand am Dienstagabend in der Gemeindevertretung Lübow auf der Tagesordnung. Die Gemeindevertreter hatten zu entscheiden, ob für die innerörtlichen Straßen in Schimm – Zum Gorendiek und Zum Kapellenbarg, im Hellseeweg und in der Dorfstraße – abschnittsweise ein Tempolimit von 30 km/h bei der Kreisverkehrsbehörde beantragt werden soll – oder alternativ eine Tempo-30-Zone von beiden Einmündungen zur Landesstraße 102 einzurichten sei. Die Gemeindevertreter beschlossen Letzteres.

Die Bürgermeisterin ist zuversichtlich, dass die Verkehrsbehörde den Antrag genehmigen wird. „Das sind ja Gemeindestraßen“, sagte Angela Markewiec.

Von Haike Werfel