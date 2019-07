Kirchdorf/Poel

In Oertzenhof auf der Insel Poel hat es in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag eine Schlägerei gegeben – und zwar zwischen zwei Frauen. Die Polizei berichtet, dass es nach erstem Kenntnisstand zu einem Streit auf einem Fest in dem kleinen Ort gekommen sei.

Der Lebensgefährte einer der beteiligten Frauen ging dazwischen und trennte sie voneinander. Als gegen 0.30 Uhr das Paar die Veranstaltung verlassen wollte, wurde das Duo von mehreren Personen angegriffen. Durch mehrere Schläge wurden beide im Gesicht jeweils schwer verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 03841/2030 an.

mikro