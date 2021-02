Schlitten fahren in Wismar: Die sechs besten Rodelpisten

Wismar

Schnee in Wismar – und dann ist er auch noch liegen geblieben. Schon am vergangenen Wochenende haben die Kinder der Hansestadt ihre Schlitten aus den Kellern geholt. Nun soll es auch in den kommenden Tagen noch etwas Neuschnee geben.

Doch wo rodelt es sich in Wismar am besten? Die OZ hat sich umgehört und sechs Pisten mit kleinen und großen Abhängen – zumindest für Mecklenburger Verhältnisse – zusammengestellt.

Tipp 1: Bürgerpark

Zu den bekanntesten und häufig vollsten Wismarer Rodelbergen gehört der Bürgerpark. Dort waren schon am vergangenen Wochenende zahlreiche Familien unterwegs. Der große Vorteil dieser Piste: viel Platz für viele Rodler. Auch mit dem gebotenen Corona-Abstand können dort viele Kinder und Familien ihren Spaß haben. Wer mit dem Auto anreist, kann auf dem großen Parkplatz Zum Festplatz parken. Dort halten aber auch Busse an der Haltestelle Bürgerpark/Tierpark.

Tipp 2: Köppernitztal

Nicht weit vom Bürgerpark liegt das Köppernitztal. Dort gibt es auch ein paar – für Wismarer Verhältnisse – höhere Abhänge. Aber Vorsicht: Einige liegen direkt an Geh- und Radwegen. Einen besonders steilen Abhang gibt es direkt zwischen Köppernitztal und Bürgerpark – der Weg vom Parkplatz runter zum Eingang des Tierpark. Wer sich dort auf den Schlitten setzt, sollte das Gerät allerdings beherrschen. Es geht mitunter steil bergab, auch an den Seiten. Wer einen kleinen Adrenalinkick im sonst so ruhigen Lockdown-Winter gebrauchen kann, ist hier richtig.

Tipp 3: Richard-Wagner-Straße

Dort, wo in Wismar mal ein Hochhaus stand, freuen sich nun Rodelfreunde. Durch den Abriss des Gebäudes ist an der Ecke Lübsche und Richard-Wagner-Straße ein kleiner Krater entstanden. Direkt am Eingang zum Musikerviertel hat sich der Abhang inzwischen als einer von Wismars beliebtesten Rodel-Spots erwiesen. Da auch dort relativ viel Platz ist, müssen sich die Rodler nicht zwangsläufig in die Quere kommen und können guten Abstand halten.

Tipp 4: Am Klingenberg

Viele Wismarer kennen den Klingenberg zum Rodeln noch aus ihrer Kindheit. Zwar gab es inzwischen viele bauliche Veränderungen. Gerodelt wird dort aber immer noch. Auch in den vergangenen Tagen waren dort die Kinder aus Wendorf auf ihren Schlitten zu sehen.

Tipp 5: Pappelwäldchen Wendorf

Nicht weit vom Klingenberg gibt es noch einen kleinen Geheimtipp – das Pappelwäldchen neben der Median-Klinik in der Nähe der Erwin-Fischer Straße. Auch dort ist ein wenig Platz zum Rodeln. Und wer davon etwas verschnaufen will, kann auch ein paar Schritte am Strand des Seebades Wendorf gehen. Auch die Seebrücke ist ganz in der Nähe und lädt zumindest dazu ein, den Möwen und ein paar Schiffen zuzuschauen.

Tipp 6: Hoher Damm

Wer in Wismar Rodeln möchte, muss auch ein bisschen kreativ sein. Am östlichen Stadtrand wurden in dieser Saison schon Rodler zwischen Hoher Damm und dem Ostseefernradweg auf Höhe Redentin entdeckt.

Weil die Wismarer so lange auf Schnee warten mussten, sind derzeit immer viele Menschen an den Hängen unterwegs: Deshalb gilt natürlich, dass trotz aller Vorfreude auf die Einhaltung der Corona-Regeln geachtet werden sollte. Damit es – mit Abstand – der beste Rodelausflug des noch jungen Jahres wird. Mit ein bisschen Glück wird es in den nächsten Tagen noch ein wenig schneien. Dann können die Schlitten reaktiviert werden.

Von Michaela Krohn