Wismar

Am 18. August wird ein Jubiläum gelaufen – der 20. Schwedenlauf. Der Rundkurs durch Wismar ist Teil des Schwedenfestes und zählt inzwischen zu den größten Laufveranstaltungen in der Region. Seit Jahren steigen die Teilnehmerzahlen. 2018 haben 1066 Frauen, Männer und Kinder das Ziel erreicht. Wie viele Läufer es in diesem Sommer werden, bleibt abzuwarten. Die Organisatoren weisen aber darauf hin, dass aus Sicherheitsgründen die Teilnehmerzahl auf 1300 begrenzt ist. Aus demselben Grund darf der gesamte Ziel- und Organisationsbereich ausschließlich von Sportlern genutzt werden. Familien, Freunde und Zuschauer müssen hinter den Absperrungen bleiben.

Der Streckenplan für den Schwedenlauf durch Wismar Quelle: Doreem Griewald

Die Streckenlängen bleiben unverändert: Gelaufen werden 1,1 Kilometer, 5 und 10 Kilometer. Der erste Startschuss fällt um 9.45 Uhr (Schnupperlauf), der zweite um 10 Uhr (10 km) und der dritte um 10.10 Uhr (5 km).

Anmeldungen sind ab sofort möglich unter www.schwedenlauf.de. Dort können sich auch Gruppen registrieren. Ein Team besteht aus fünf Läufern, zwei davon müssen Frauen sein. Wer sich bis zum 30. Juni anmeldet, kommt in den Genuss einer geringeren Startgebühr. Der Schnupperlauf kostet 3 Euro pro Person, für die 5-km-Strecke sind 8 Euro zu entrichten und für den 10-km-Hauptlauf 12 Euro. Dafür gibt es auch Shirt, Urkunde, Getränke- und Obstversorgung, Massage und Duschmöglichkeiten.

Mehr Infos:

Schwedenfest im Gange: Das ging ab am Eröffnungstag

Schwedenfest: Sicherheitsmaßnahmen werden verstärkt

OZ