Boltenhagen

Die Werte sind beeindruckend, mehr als 100 Megabit pro Sekunde Datenvolumen liegen seit dieser Woche in der Grundschule Boltenhagen an. Grund dafür ist das Glasfaserkabel, das als erstes in Nordwestmecklenburg freigeschaltet wurde. Zwei Jahre nach dem Beginn des Breitbandausbaus, der im April 2019 auf Poel und im Klützer Winkel gestartet war, kann die Grundschule des Ostseebades als erste Einrichtung auf der Datenautobahn surfen. Zum Vergleich, in vielen Regionen des Landkreises liegt das Datenvolumen der Internetanschlüsse bei deutlich weniger als 10 Megabit pro Sekunde.

Schulleiterin Dörte Zimmermann, die am Dienstag den symbolischen Knopfdruck zusammen mit Bürgermeister Raphael Wardecki, Landrätin Kerstin Weiss und Wemacom-Geschäftsführer Volker Buck vollführte, freute sich über die neuen Möglichkeiten. „Corona hat uns gezeigt, wie wichtig der Onlineunterricht ist.“ Auch wenn der Präsenzunterricht wieder beginnt – „die Daten auf den Plattformen werden wir weiter nutzen, es ist eine große Hilfe“.

Alle Daten und Zahlen zum Breitbandausbau Im April 2019 haben die Arbeiten zum Ausbau begonnen. Die Wemacom, eine Tochter der Wemag, hat den Zuschlag erhalten, um Fördermittel in Höhe von rund 190 Millionen Euro umzusetzen. Rund 60 000 Haushalte gibt es in Nordwestmecklenburg. Jeder zweite davon ist laut Wemacom förderfähig (muss weniger als 30 Mbit/s haben), 18 434 Verträge über Hausanschlüsse hat die Wemacom abgeschlossen. 12 994 davon sind zumindest in Sachen Tiefbau fertig. Die Gesamttrasse umfasst 1824,5 Kilometer, verlegte Glasfaser: 6080 Kilometer. Kontakt zur Wemacom können Kunden aufnehmen unter https://www.wemacom-breitband.de/ oder unter der Telefonnummer 0385 2027 9858 (montags bis freitags 8-20 Uhr)

Private Anschlüsse verzögern sich weiter

Pressetermin in der Grundschule in Boltenhagen Quelle: Michael Prochnow

Während die Schüler und Lehrer mit Highspeed auf der Datenautobahn surfen, müssen die Eltern noch eine Weile auf die funktionierenden Glasfaseranschlüsse warten. Laut Volker Buck werden zunächst die Regionale Schule Klütz und die Schule in Proseken mit schnellem Internet versorgt. „Wann die privaten Anschlüsse umgesetzt werden, das kann ich leider im Moment nicht sagen“, so der Wemacom-Geschäftsführer. Der Grund seien die Verzögerungen, die durch Corona entstanden seien. „Der erste Lockdown hat uns neun Monate gekostet, und derzeit haben wir das Problem, dass unsere Firmen nicht einfach in jedes Haus gehen können aufgrund der Hygieneauflagen.“ Doch genau das sei nötig, um die Arbeiten abzuschließen. Er bitte um Verständnis, keine konkreten Regionen und Zeitpläne nennen zu können. „Das ist ein sehr komplexes Verfahren, das sich ständig weiterentwickelt.“

Rund 2000 Kilometer Tiefbautrasse

Schulleiterin Dörte Zimmermann präsentiert das schnelle Internet, links Wemacom-Geschäftsführer Volker Buck. Quelle: Michael Prochnow

Ursprünglich hatte die Wemacom sich verpflichtet, die rund 2000 Kilometer Leitungen in Nordwestmecklenburg sowie die Hausanschlüsse und sämtliche Infrastruktur bis Ende 2020 fertigzustellen. Nach dem ersten Lockdown vor einem Jahr verlängerte der Landkreis als Auftraggeber die Frist bis zum 30. September 2021, bis der letzte Haushalt angeschlossen sei und arbeiten könne. „Wir werden voraussichtlich diese Frist verlängern müssen“, kündigte Landrätin Kerstin Weiss an. Bis zu welchem Zeitpunkt genau, ließ sie offen. Volker Buck: „Es wird eine weitere Verzögerung geben, mehr kann ich dazu nicht sagen im Moment.“ Aber es werden in den nächsten Wochen Hausanschlüsse fertiggestellt. Als wahrscheinlich gilt, dass die Einwohner im Klützer Winkel als Erste in den Genuss der schnellen Datenautobahn kommen werden. Die 100 Mbit pro Sekunde, die in der Grundschule anliegen, sind laut Volker Buck längst nicht alles, was machbar sei. „Wir können auch das Zehnfache bereitstellen, aber dann reden wir über andere Kosten und zusätzlich technische Ausstattungen.“ Entscheidend aber sei, dass mit der Verlegung der Glasfaserleitungen eine Infrastruktur vorhanden sei, die sehr viele Möglichkeiten offenbare.

Hygienekonzepte für die Mitarbeiter

Um die Fertigstellung der Hausanschlüsse zu beschleunigen, kündigt die Wemacom spezielle Hygienekonzepte für die Subunternehmen an, die den Ausbau umsetzen. Dabei geht es unter anderem um tägliche Testungen der Handwerker, um den Kunden die Sicherheit geben zu können, dass die Mitarbeiter kein Virus in die Häuser tragen.

Von Michael Prochnow