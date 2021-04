Grevesmühlen/Wismar

Die Inzidenz im Landkreis Nordwestmecklenburg liegt aktuell bei rund 130, und weil seit mittlerweile sechs Tagen die 100er Marke dauerhaft überschritten ist, gelten ab Dienstag, 6. April, besondere Regeln für das öffentliche und teilweise auch das private Leben.

Unter anderem sind für das Einkaufen in bestimmten Einzelhandelsgeschäften oder beim Friseur aktuelle Corona-Schnelltests vorgeschrieben. Und weil die vorhandenen Schnelltestzentren in Wismar, Gadebusch und Grevesmühlen ohnehin schon überlastet sind, werden inzwischen weitere Schnelltestmöglichkeiten angeboten. 20 Stationen gibt es mittlerweile in Wismar und dem übrigen Landkreis.

Lebensmittelmärkte sind ausgenommen

Ausgenommen von der Testpflicht, das heißt, dort brauchen Kunden auch ab Dienstag keinen Schnelltest, sind laut dem Gesundheitsamt von Nordwestmecklenburg Einzelhandelsgeschäfte, die überwiegend Lebensmittel führen, Wochenmärkte, Direktvermarkter, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Tankstellen, Drogerien, Futtermittelmärkte, Blumenläden, Gartenbaucenter sowie Buchläden, Optiker und Geschäfte für Hörgeräte, Reformhäuser und Babyfachmärkte.

Wer jedoch zum Friseur möchte, ins Kosmetikstudio oder in die Massagepraxis, der braucht seit dem 31. März einen Schnelltest, der negativ ist und nicht älter als 24 Stunden.

Alle Schnelltestzentren im Überblick Alle 20 Schnelltestzentren in Nordwestmecklenburg im Überblick, hier können sich Einwohner des Landkreises einmal pro Woche kostenlos testen lassen (Quelle: Landkreis Nordwestmecklenburg) Wismar: Anker-Apotheke, Dankwartstraße 37, montags bis freitags von 8 bis 10 Uhr mit Termin Wismar: Ratsapotheke, Am Markt 2a, montags bis freitags 10-13 und 14-17 Uhr ohne Termin Wismar: Hirsch-Apotheke, Am Markt 29, montags bis freitags jeweils eine Stunde pro Tag mit Terminvergabe Wismar: Friedenshof-Apotheke: Am Friedenshof, jeweils eine Stunde pro Tag Wismar: Das Schnelltestzentrum an der Markthalle verlegt seinen Standort an die Hochschule. montags bis freitags 14-19 Uhr, ab 12. April montags bis freitags von 8-19 Uhr ohne Termin Wismar: DM-Drogeriemarkt, Zierower Landstraße 7, montags bis sonnabends 9-16.30 Uhr nach Terminvergabe (Anmeldung per App oder über die Internetseite) Gadebusch: Ratsapotheke, Am Markt 2, montags bis freitags ab 6. April von 8.30-9.30 Uhr nur mit Termin Gadebusch: DRK mobiles Testzentrum am Marktplatz, montags bis freitags 15-20 Uhr, sonnabends von 9-13 Uhr ohne Termine Schönberg: Begegnungsstätte der Volkssolidarität, Feldstraße 25 ab 6. April montags bis freitags von 8-14 Uhr ohne Termin Grevesmühlen: Rotkreuzspeicher in der August-Bebel-Straße, montags bis freitags von 15-20 Uhr und sonnabends von 9-13 Uhr ohne Termin Schönberg: Efeu-Apotheke, Feldstraße 23 a, montags bis freitags von 8.30-9.30 Uhr ohne Termin Poel: Dr. Ingrid Gebser in Kirchdorf, Testungen während der Sprechstunden mit Terminvergabe Dassow: Dornbusch-Apotheke und Schloss Lütgenhof, im Sportlerheim, ab 6. April dienstags und mittwochs von 8-11 und 15-18 Uhr, freitags 15-18 Uhr ohne Termin Klütz: DRK im Jugendklubgebäude im Thurow, ab 6. April montags bis freitags von 14-19 Uhr, sonnabends von 9-13 Uhr Neukloster: Johanniter in der Fischerscheune im Klosterhof, dienstags und donnerstags von 9-13 Uhr, montags, mittwochs und freitags von 14-18 Uhr Neuburg: Johanniter im Gemeindezentrum, Hauptstraße 43c, montags, dienstags, mittwochs und freitags von 9-13 Uhr, dienstags und donnerstags von 14-18 Uhr. Rehna: Arztpraxis Herbst, Schweriner Straße 5, täglich von 8-12 Uhr Bad Kleinen: Diana Apotheke, Hauptstraße 13, 8.30-12 Uhr mit Termin Seehof: Dr. Unger im Gemeindehaus, Testungen am 7. , am 15. und 22. April ohne Terminvergabe von 8-10 Uhr Schlagsdorf: Dr. Naumann in der Praxis in der Hauptstraße 34a in der laufenden Sprechstunde nach Voranmeldung

Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilte, werden die Einwohner von Nordwestmecklenburg aufgefordert, die Luca-App zu nutzen. Mit dem QR Code auf dem Telefon können sich Kunden in den Geschäften einfacher registrieren lassen. Sollte es zu einem positiven Corona-Fall kommen, kann das Gesundheitsamt über die Daten auf der App zurückgreifen – aber nur, wenn die Inhaber zustimmen.

Von Michael Prochnow