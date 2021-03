Wismar

Entsetzen am Wismarer Mühlenteich: Eine Spaziergängerin hat dort am Ufer einen grausigen Fund gemacht – einen toten Hund verschnürt in einem blauen Müllsack. Durch ein kleines Loch war nasses, helles Fell zu sehen.

Die Hundebesitzerin alarmierte daraufhin den Tierschutzverein Wismar und Umgebung. Dessen Vorsitzende Meike Gutzmann eilte sofort zum Fundort, zog den Sack aus dem Wasser und öffnete ihn. Zum Vorschein kam eine große Bulldogge.

Schockierender Anblick

„Es war ein schrecklicher Anblick“, sagt Meike Gutzmann noch immer schockiert. Der Rüde sei noch nicht sehr lange tot gewesen. „Sonst wäre der Kadaver schon stärker verwest“, erklärt die Tierschützerin. Die Augen der Bulldogge waren noch geöffnet. Ob er lebend in den Sack gesteckt und so ertränkt wurde, soll nun eine Obduktion klären. „Das wäre schwere Tierquälerei und ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz“, erklärt Meike Gutzmann.

In diesem verschnürten Sack wurde der Hund im Mühlenteich gefunden. Quelle: privat

Um das Alter des Hundes zu schätzen, hat die ebenfalls alarmierte Mitarbeiterin des Veterinäramtes ihm ins Maul geschaut. „Demnach soll es sich um ein älteres Tier handeln“, berichtet Meike Gutzmann. Möglich sei auch, dass der Hund schon tot gewesen ist, als er in den Sack gesteckt und entsorgt wurde. „Aber jemand, der sein Tier liebt oder geliebt hat, macht so etwas nicht“, ist Meike Gutzmann sicher.

Ein Chip mit Daten zu seiner Herkunft ist nicht gefunden worden. Deshalb hofft der Tierschutzverein auf Hinweise von Zeugen, die den Hund vielleicht erkennen und Angaben zum Besitzer machen können.

Für die Mitglieder des Tierschutzvereins ist der Fund von Freitagmittag der erste dieser Art. Sie haben auf eine Obduktion bestanden, die auch vom Veterinäramt beauftragt wurde. Vorgenommen wird sie in der Tier-Pathologie in Rostock. Wann das Ergebnis vorliegt, ist noch unklar. Hinweise nimmt das Tierheim in Dorf Mecklenburg unter der Telefonnummer 03841 / 790179 entgegen.

Von Kerstin Schröder