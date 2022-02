Schönberg: Apotheken überlassen das Impfen gegen Corona den Ärzten

Grevesmühlen

Immer mehr Corona-Testzentren haben in den letzten Wochen auch im Landkreis Nordwestmecklenburg eröffnet. Dazu kommen Impfangebote in Impfzentren oder in Arztpraxen. Vielleicht gibt es die Immunisierung bald auch in Apotheken, wenn diese ihre Mitarbeiter entsprechend schulen. Die Politik hat das zumindest beschlossen – allerdings offenbar, ohne die Apotheker vorher zu fragen.

Apotheken fehlen Zeit und Räume

„Wir wollen den Ärzten die Aufträge nicht wegnehmen“, sagt Jana Habeck, Inhaberin der Efeu- und der Eiben-Apotheke in Schönberg, zu diesem Thema. Sie hätte auch gar nicht die Kapazitäten dafür. Und warum sollten ihre Apotheken das übernehmen, wenn es doch in Schönberg viele Ärzte gibt, die impfen?

„Die Bevölkerung ist gut versorgt“, fügt Jana Habeck mit dem Hinweis hinzu, dass außerdem noch regelmäßig vom mobilen Team des Landkreises in der Schönberger Palmberghalle geimpft wird. Deshalb gebe es auch bei ihr und ihren Mitarbeitern wenige Nachfragen, ob sich die Menschen jetzt oder später bei ihnen impfen lassen können. Die Notwendigkeit ist nicht gegeben. Stattdessen stellen diese Apotheken den Ärzten den Impfstoff zur Verfügung.

Immunkarten gibt es sofort

Bekommen kann man indes in beiden Schönberger Apotheken Impf-Zertifikate. Außerdem sind seit einiger Zeit in der Eiben-Apotheke und bald auch in der Efeu-Apotheke Immunkarten mit dem EU-weit gültigen Impf-QR-Code des Robert-Koch-Instituts erhältlich. Lange warten müssen die Kunden dafür nicht, die Karte können sie gleich mitnehmen. Sie kostet 9,90 Euro.

Schnelltests nach Onlineanmeldung

Nach wie vor sehr gut angenommen werden die an der Efeu-Apotheke in der Feldstraße 23a von Montag bis Freitag von 12 bis 14 Uhr und 15.30 bis 17.30 Uhr angebotenen Schnelltests. Vor allem nachmittags kommen nach Aussage von Habeck viele Menschen, um sich hier testen zu lassen.

Damit es einen zügigen Durchlauf gibt, ist eine vorherige Onlineanmeldung auf der Homepage der Efeu-Apotheke (www.efeuapotheke.de) notwendig. Hier lassen sich bequem alle Daten eintragen, die sonst im Testzentrum erst abgefragt werden müssen. Die Schnelltests sind kostenlos.

Das Testzentrum an der Efeu-Apotheke in der Feldstraße 23a in Schönberg. Quelle: Dirk Hoffmann

Kaum Nachfrage nach Impfung in Apotheke

„Es fragen ganz wenige Leute danach“, antwortet Dr. Dirk Tiemann, Chef der Dornbusch-Apotheke in Dassow, auf die Frage zur Impfung in Apotheken. „Ich werde auch nicht impfen“, sagt er. So sind zum einen nach seinem Kenntnisstand die meisten Bürgerinnen und Bürger aus Dassow und der Umgebung bereits geimpft. Außerdem gebe es in der Stadt eine Arztpraxis, die diese Aufgabe übernimmt. „Das ist auch eine ärztliche Tätigkeit“, stellt Tiemann dazu fest.

„Was würde wohl passieren, wenn es nach der Behandlung jemandem schlecht geht, er sich nicht wohlfühlt?“ Oder wenn gar Schlimmeres geschieht. Das Risiko wäre Tiemann zu groß, er möchte es gar nicht erst eingehen. Einen Extra-Raum dafür hat er auch nicht zur Verfügung.

Impfen kein Berufsbild der Apotheken

„Wir haben weder das Personal noch die Räumlichkeiten dafür“, sagt auch Lutz Nießen, Inhaber der Apotheke in Herrnburg. Das Impfen gehöre nicht in das Berufsbild der Apotheker, wie er erklärt. Dafür gebe es nun einmal die Ärzte. Außerdem sei das eine Aufgabe, die nicht mal eben so zwischen Tür und Angel erledigt werden könne, so Nießen. Dazu wäre es viel zu wichtig. Es müsste Termine zu bestimmten Zeiten geben. So wie eben bei den Ärzten. An diese verweisen ihn Nießen bzw. seine Mitarbeiter, wenn Menschen nach Impfmöglichkeiten fragen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ähnlich ist es in der Fritz-Reuter-Apotheke in Grevesmühlen. „Ja, es fragen Leute nach einer Impfung. Ich werde es nicht tun. Denn ich bin kein Arzt und habe auch kein Personal dafür“, so der Chef Waldemar Gerull. Impfen sollen nach seiner Ansicht diejenigen, die die Befähigung dazu haben. Das seien nun einmal die Ärzte und nicht die Apotheker.

Von Dirk Hoffmann