Bereits am 14. Oktober ist in Schönberg (Nordwestmecklenburg) ein 14-jähriger Junge von einem PKW angefahren worden. Die Fahrerin hielt jedoch nicht an, sondern fuhr einfach davon. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet die Bevölkerung um Hinweise.