Wismar

Der Sportboothafen im Wismarer Westhafen befindet sich in unmittelbarer Nähe der Unesco-Welterbe-Altstadt. Er bietet 100 Liegeplätze an Schwimmstegen. Die Freizeitkapitäne sind hier als Tages-, Wochen- oder Monatsgäste, für eine Saison oder als Dauerlieger willkommen.

Sie finden großzügige Sanitäreinrichtungen, Waschmaschinen und Trockner, einen Grill- und einen Spielplatz sowie reichlich Pkw- und Trailerstellplätze vor. Außerdem können die Gäste Fahrräder ausleihen, eine Seglermesse mit Kapitänskajüte und Achterdeck (Terrasse) nutzen sowie sich in Gästezimmer einquartieren. Ein Hafenmeister ist ständig präsent.

Zum Yachtservice gehören auch die Bootswäsche und ein Angebot an Bootszubehör. Firmen in der Nachbarschaft ermöglichen einen Motorenservice und Reparaturen an der Schiffselektronik, bieten eine Taklerei, Segelmacherei, Schiffstankstelle sowie einen Yachttransport und erledigen die Ver- und Entsorgung.

Der Westhafen eignet sich auch als Ausgangspunkt für Touren mit Trailerbooten. Zwei Kräne mit drei beziehungsweise 24 Tonnen Tragfähigkeit stehen ständig zur Verfügung.

Kontakt: Telefon 03 841 / 224 491

Haike Werfel