Timmendorf: Kleiner Hafen am Badestrand

Timmendorf/Poel

An der Westküste der Ostseeinsel Poel liegt Timmendorf mit seinem kleinen Hafen für Lotsen- und Fischerboote. An den Stegen der Nord- und Südmole befinden sich rund 50 Gastliegeplätze für Motor- und Segelboote mit 2 bis 2,50 Metern Wassertiefe. Die Liegedauer ist auf maximal 21 Tage beschränkt. Bei Wind aus Südwest bis West kann das Liegen im Hafen unruhig sein. Strom- und Trinkwasseranschluss sind an den Stegen vorhanden. Die Ansteuerung des Hafens empfiehlt der Hafenmeister tagsüber, weil die Einfahrt zur Versandung neigt. Denn es können Mindertiefen von bis zu zwei Metern auftreten.

Familien, die mit ihren Kindern auf Segeltour unterwegs sind, legen ebenfalls gern in Timmendorf an, denn der breite und feinsandige Ostseestrand ist nur wenige Meter entfernt.

Duschen und Toiletten befinden sich im Hafengebäude am Fuß der Nordmole. Es gibt einen Grill- und einen Spielplatz, Versorgungsmöglichkeiten sowie Restaurants, Cafés und Kneipen im Ort. Eine Bootstankstelle ist nicht vorhanden. Die nächste mit Benzin und Diesel befindet sich in Wismar.

Timmendorf verfügt über einen Campingplatz und zahlreiche Ferienwohnungen. Eine Busanbindung besteht in Hafennähe. Im etwa vier Kilometer entfernten Kirchdorf, dem Hauptort der Insel, gibt es einen Fahrradverleih.

Kontakt: Telefon: 038 425 / 212 33 oder 0176 / 629 148 50

Haike Werfel