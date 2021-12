Rostock

Jetzt ist es wieder so weit: Im Adventskalender darf jeden Tag ein Türchen geöffnet werden. Nicht nur Kindern wird damit die Vorweihnachtszeit versüßt, auch viele Erwachsene freuen sich nun auf 24 kleine oder große Überraschungen. Viele setzen dabei auf ihre eigene Kreativität und gestalten für die Kinder, Enkelkinder oder den Partner richtige Kunstwerke.

Sie auch? Dann zeigen Sie uns Ihre Bastelarbeit! Egal, ob der Kalender mit Fotos, Süßigkeiten, Spielzeug oder anderem gefüllt ist – wichtig ist, er kommt von Herzen und wurde mit Liebe geschaffen. Die OSTSEE-ZEITUNG sucht wieder den „Schönsten Adventskalender in MV“.

So können Sie teilnehmen und gewinnen

Machen Sie ein Foto von Ihrem Kunstwerk und laden Sie es hier hoch. Dabei unbedingt das Stichwort „Adventskalender“ in der Überschrift platzieren und Name sowie Anschrift mit angeben. Außerdem wäre es schön, wenn Sie kurz dazuschreiben, für wen der Kalender ist, woher Sie die Idee dazu haben und wie er entstanden ist.

Die Bilder werden in einer Galerie online veröffentlicht und das eine oder andere Exemplar auch in der Zeitung abgedruckt. Einsendeschluss ist der 8. Dezember 2021. Im Anschluss werden die eingereichten Bilder voraussichtlich ab dem 9. Dezember unseren Lesern zur Abstimmung gestellt. Bis zum 20. Dezember können alle OZ-Abonnenten ihren Favoriten wählen, danach werden die Gewinner in der OZ veröffentlicht und persönlich informiert.

Der „schönste Adventskalender in MV“ wird mit 400 Euro Weihnachtsgeld belohnt. Für den zweiten Platz gibt es 300 Euro, für Platz drei immerhin noch 200 Euro. Auch die registrierten Teilnehmer der Abstimmung können etwas gewinnen. Hier verlost die OZ einen 50-Euro-Gutschein für Amazon.

Von OZ/rb