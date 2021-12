Rostock

Wer hat den schönsten Weihnachtsbaum in Mecklenburg-Vorpommern? Diese Frage hatte die OSTSEE-ZEITUNG ihren Leserinnen und Lesern kurz vor Weihnachten gestellt und darum gebeten, Fotos von den Bäumen einzusenden – ganz gleich ob schlicht oder opulent. Die Resonanz darauf war riesig. Mehr als 80 Bilder sind eingegangen.

Liebevoll im Kreise der Familie geschmückt, mit Kerzen und selbstgebackenen Keksen, goldenen Girlanden, roten Kugeln, ja sogar Mickey-Mouse-Deko war dabei. Die zwölf schönsten Bäume hatte eine Jury der OZ gekürt und dann in einer Umfrage zur Abstimmung gestellt. Jetzt liegt das Endergebnis vor.

Schönster Weihnachtsbaum steht in Nordwestmecklenburg

329 Teilnehmer haben mitgemacht und die Mehrheit entschieden. Der Schönste Weihnachtsbaum steht demnach in Schmakentin bei Wismar. 92 Personen haben für das Exemplar von Sophie Löwe gestimmt. Das sind 28 Prozent der Umfrageteilnehmer. „Das sind ja phantastische Nachrichten“, freute sich Sophie Löwe, als sie von ihrem Gewinn erfuhr. „Bei uns ist die Dekoration des Weihnachtsbaumes ein Familienritual“, sagte sie. Diese Mal habe sich ihr dreijähriger Sohn einen Baum mit Mickey Mäusen gewünscht und das wurde dann auch in die Tat umgesetzt. Als Belohnung gibt es nun einen „Amazon“-Gutschein im Wert von 250 Euro. „Den können wir dann ja gleich wieder in Weihnachts-Deko umsetzten“, meinte Sophie Löwe begeistert.

Platz eins: der Baum von Sophie Löwe aus Schmakentin Quelle: Sophie Löwe

Zweitplatzierter Baum in Grevesmühlen

Den zweiten Platz belegte Nicole Eckfeldt aus Grevesmühlen. „Wir haben unseren diesjährigen Weihnachtsbaum bei einem regionalen Blumenhaus gekauft und sind sehr zufrieden. Wie haben ihn in Gold-und Weißtönen geschmückt und mit einer Federgirlande verziert. Es glitzert an allen Ecken und wirkt sooo gemütlich“, beschreibt sie ihren Baum. 22,2 Prozent der Umfrage-Teilnehmer haben für dieses Exemplar gestimmt.

Platz zwei: der Baum von Nicole Eckfeldt aus Grevesmühlen Quelle: N.Eckfeldt

Aus Marlow kommt drittplatzierter Baum

„Der Baum wird seit Jahren selber geschlagen. Er wird mindestens zwei Wochen vor Weihnachten aufgestellt, damit wir lange was davon haben. Stehen lassen wir ihn bis zur ersten Januar-Woche. Unser Kind (9 Jahre) darf den Baum schmücken“, erzählt Katrin Steinfurth aus Marlow von ihrem Baum. Mit diesem landete sie mit 12,5 Prozent bei der Abstimmung auf dem dritten Rang.

Platz drei: der Baum von Katrin Steinfurth aus Marlow Quelle: Kathrin Steinfurth

Gutschein geht nach Rostock

Doch nicht nur der Sieger des Wettbewerbs erhält eine Belohnung. Unter allen Teilnehmern der Umfrage hat die OZ den Gewinner eines „Amazon“-Gutscheins im Wert von 50 Euro ausgelost. Über diesen darf sich nun unser Leser Dietmar Karl aus Rostock freuen. Herzlichen Glückwunsch!

Von Marco Schwarz