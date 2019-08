Wismar

„Ganz schön hoch“, sagt Toralf Howack. Er schaut zum neuen Werftkran. Der ist am Donnerstag auf 66 Meter gewachsen. Fürs Auftürmen sind alle Beteiligten ziemlich früh zur Kaikante gekommen: Schon kurz nach sechs wird das 27 Meter lange Mega-Rohr von einem anderen Kran aufgerichtet und dann langsam nach oben gehoben. Es ist das dritte große Teil. Mit dem wird der Kran-Gigant wieder ein ganzes Stück höher. Dessen Ende ist aber noch längst nicht erreicht – die Zielhöhe beträgt fast 125 Meter. Damit ist der Werftkran das neue höchste Bauwerk in der Stadt und überragt den Marienkirchturm um 44 Meter.

Große Schrauben halten die Teile zusammen

192 große Schrauben halten die 25 und 27 Meter langen Turmstücke zusammen. „Sie werden von innen und außen befestigt“, erklärt Toralf Howack. Er ist einer der ersten, die nach oben klettern, als beide Teile aufeinandersitzen. Der Bauleiter der Firma Kocks Ardelt ist zufrieden: „Alles sieht gut aus.“

Zur Galerie So wird der Mega-Kran aufgebaut

Die Arbeiten sind zwei Tage in Verzug geraten. Bereits am Montag sollten die zwei XXL-Teile miteinander verbunden werden. Doch die Montage und das Justieren der vier Stützen hat „ein wenig länger gedauert“, berichtet Howack. Das sei aber kein Problem: Kleine Verzögerungen wie diese würden schnell wieder aufgeholt.

Wismarer Kran-Firma ist am Aufbau beteiligt

Die 25 Meter langen und 10 Tonnen schweren Stützen geben dem ersten Stück Halt. Befestigt sind sie auf einem 14 Meter hohen Portal, auf dem die gesamte Konstruktion aufgebaut wird – auch von Mitarbeitern der Wismarer KIS Kran- und Industrie Service GmbH.

„Wir stellen vor allem die Manpower“, sagt Prokurist André Wenzel. Als Subunternehmer der Firma Kocks Ardelt setze man deren Pläne auf der Baustelle um. Die befindet sich in unmittelbarer Nähe des Firmensitzes. Vom Fenster aus kann André Wenzel beobachten, wie der Kran-Gigant immer weiter aufgetürmt wird. Als langjähriger Partner der Eberswalder Firma sei man schon an einigen Projekten beteiligt gewesen. „Aber einen derartigen Kran haben wir bisher noch nicht aufgebaut“, ergänzt Wenzel.

Maschinenhaus und Plattform werden montiert

Sobald alle 192 Schrauben an den großen Turmstücken festgezogen sind, wird erst einmal weiter geschraubt. Denn die meisten Kranteile werden bereits am Boden miteinander verbunden und dann als XXL-Komponenten in die Luft gehoben und montiert.

Auch der Beton (etwa 100 Tonnen) für die bewegliche Gegenmasse des Krans sei schon in das dafür vorgesehene Metallstück gegossen. „In den nächsten Tagen bauen wir das Maschinenhaus zusammen“, kündigt Toralf Howack an. Voraussichtlich schon in der kommenden Woche sollen das Maschinenhaus und die Plattform, in der die Technik des Krans eingebaut ist, montiert werden.

Kommt vielleicht noch ein zweiter Mega-Kran?

Die Firma Kocks Ardelt baut in Wismar den Krantyp „Tukan S“ auf. Eine ähnliche Kranversion des Unternehmens aus Eberswalde ( Brandenburg) steht in einer Werft im Königreich Bahrain. Kostenpunkt des Wismarer Krans: etwa 8 Millionen Euro. Er ist einer der größten Montagekrane in Doppellenkerausführung der Welt und bewegt sich künftig auf Schienen an der Kaikante entlang. Gekauft hat ihn das Unternehmen MV Werften für den Bau von Kreuzfahrtschiffen. Seit 2018 werden die Ozeanriesen der sogenannten „Global Class“ an den MV-Werften-Standorten Wismar und Rostock-Warnemünde gebaut. Sie bieten Platz für bis zu 9500 Passagiere und sollen im asiatischen Markt eingesetzt werden.

Auf der Baustelle wird gemunkelt, dass eventuell noch ein zweiter Kran bestellt werden soll – so könnten schwere Schiffsteile parallel angehoben werden. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Kontakt zur Autorin hier:

Kerstin Schröder

Mehr Infos:

125 Meter hoch: Das ist Wismars neuer Kran-Gigant

Hotel und Mega-Kran: So hat die Wismarer Werft die Stadt verändert

Von Kerstin Schröder