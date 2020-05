Wismar

Schon wieder hat es in der Wismarer Altstadt gebrannt, wieder ein Wohnhaus. Das Gebäude in der Abc-Straße zur Ecke Weberstraße stand in den späten Mittwochabendstunden in Flammen. Sechs Bewohner konnten gerettet werden. Bewohnbar ist das Haus, in dem sich der Getränke- und Tabakladen „Schwartzmarkt“ befindet, jedoch nicht mehr.

Bewohner fliehen auf das Dach des Nachbarhauses

Aus diesen Fenstern des Hauses in der Wismarer Abc-Straße schlugen am Mittwochabend die Flammen. Quelle: Nicole Hollatz

Anzeige

„Wir wurden 22.53 Uhr alarmiert“, bestätigt Marcel Bischof von der Berufsfeuerwehr Wismar. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen des Brandes bereits aus der ersten Etage des Gebäudes. Mehrere Hausbewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf das anliegende Dach eines Nachbargebäudes begeben, um sich dort vor dem Feuer in Sicherheit zu bringen.

Weitere OZ+ Artikel

Auch die Nebengebäude wurde evakuiert und die Menschen vom Dach gerettet. Sechs Personen, darunter auch drei Kinder, mussten ärztlich versorgt werden. Zwei Erwachsene sind mit dem Verdacht auf eine sogenannte Rauchgasintoxikation stationär im Krankenhaus aufgenommen worden. Gegen 2 Uhr am Morgen sei das Feuer gelöscht gewesen.

Haus ist nach Feuer nicht mehr bewohnbar

Das Wohnhaus trug laut Polizei einen Sachschaden von mindestens 100 000 Euro davon. Es ist zunächst nicht mehr bewohnbar. Das bestätigt auch die Feuerwehr Wismar. „Das geht auf gar keinen Fall“, so Marcel Bischof. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung.

Am Donnerstagmorgen ist nicht mehr viel vom Einsatz der späten Mittwochabend- und Nachstunden zu sehen. Abgesperrt ist das Haus nicht. Passanten laufen vorbei, der Blick schweift jedoch nach oben. Die Fenster des Hauses stehen offen und zeigen verrauchte, graue Vorhänge und schwarze Rußstellen um die Fenster herum. Dort haben die Flammen ausgeschlagen.

Immer wieder Feuer in der historischen Alstadt

Immer wieder brechen in Wismars Alstadt Feuer in den historischen Gebäuden aus. Am stärksten in Erinnerung dürfte der Brand im Frühjahr 2018 sein, als gleich zwei denkmalgeschützte Häuser am Wismarer Markt brannten – und das über mehrere Tage. Im Juli 2019 hatte es in einem der beiden Häuser dann wieder gebrannt. Auch dieses Feuer ist absichtlich entfacht worden. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Mann über ein Baugerüst in das Gebäude geklettert war, und später Rauch bemerkt. Diesmal konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Der Mann wurde aber nicht gefasst. Im September 2018 brannte zudem ein Haus in der Wismarer Dankwartstraße. Dabei ging die Polizei aber nicht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Mehr lesen:

Darum empfiehlt ein Brandschutz-Gutachter für Wismar eine zweite Drehleiter

Mehr Geld: Neuklosters Feuerwehr kann sich einen neuen Mannschaftswagen kaufen

Von Michaela Krohn