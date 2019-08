Wismar

Schon wieder muss die Polizei in einem weiteren Fall von Vandalismus auf dem Marienkirchhof ermitteln. Wie die Polizeiinspektion jetzt mitteilt, haben bislang Unbekannte in der Zeit zwischen dem 5. August gegen 16 Uhr und dem darauffolgenden Morgen die Aufmauerung des ehemaligen Kirchenschiffes beschädigt.

Die Täter haben Ziegel aus dem Mauerverbund gebrochen und diese auf die neu angelegten Mauern geworfen. Auch das Baumaterial der Baustelle wurde beschädigt.

Täter randalieren immer wieder auf dem Kirchhof

Auch zwischen dem 6. und 9. August wurde wieder etwas zerstört. Wieder die Aufmauerungen sowie Bauzäune und Sichtschutzplanken.

Bereits Anfang des Monats hatte die OZ vom Vandalismus an dem ehemaligen Kirchenschiff in der Wismarer Altstadt berichtet. „Seit Beginn der Baumaßnahmen am Marienkirchhof Mitte April häufen sich auf dem Platz die Fälle von Vandalismus“, klagte die Hansestadt Wismar in einer Erklärung. Helfen soll nun ein Sicherheitsdienst, der vermehrt auch in der Altstadt und um den historischen Platz rund um den Marienkirchturm im Einsatz ist.

Beseitigung der Schäden kostet Tausende Euros

Dennoch ist es erneut zu Vorfällen gekommen. Die Hansestadt hatte bereits erklärt, wie teuer die Schäden für die Stadtkasse sind. Die Schäden durch den Vandalismus liegen bei etwa 15 000 Euro, so die Stadt. Diese wurden aus Haushaltsmitteln der Hansestadt beglichen, da in der Baumaßnahme selbst dafür keine Mittel vorgesehen sind.

Die Kriminalpolizei Wismar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/203 0 zu melden.

Marienkirchhof Wismar: Bauarbeiten gehen weiter

Von Michaela Krohn