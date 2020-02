Schon wieder: Vandalismus auf Wismars Spielplätzen

Wismar

Es ist eine Spur der Verwüstung, die sich über Wismars Spielplätze zieht. Denn immer wieder leiden die unter Vandalismus: Spielgeräte werden verbogen, zerstört, herausgerissen – genauso wie Abfallbehälter oder Pflastersteine. Der neueste Fall: Auf dem Spielplatz im Seebad Wendorf zertrennten bislang Unbekannte die Kettenaufhängungen eines Schaukelschiffs und brachen einen Spieltisch kaputt. Darüber hinaus randalierten sie auf dem Bolzplatz an der Zanderstraße, brachen die Verankerung eines Abfallbehälters aus dem Boden und hinterließen Müll.

Reparaturen kosteten die Stadt im letzten Jahr fast 8000 Euro

Allein im vergangenen Jahr hatte die Stadt Wismar fast 8000 Euro für Reparaturen und Ersatzspielgeräte ausgegeben. Rathaussprecher Marco Trunk bestätigt, dass im Haushalt jährlich etwa 6000 Euro für solche Reparaturen eingeplant sind. Zwar habe es auch Jahre mit einer Gesamtschadenshöhe von „nur“ 3000 Euro gegeben. Doch allein die Kosten für neueste Zerstörung auf dem Spielplatz in Wendorf belaufen sich schon auf rund 1800 Euro. Der finanzielle Schaden in der Zanderstraße betrage rund 750 Euro. Trunk ergänzt: „Wir planen jährlich mit ca. 6000 Euro. Es ist unterschiedlich, wie viel Geld in den einzelnen Jahren zur Beseitigung von Vandalismusschäden ausgegeben wird.“

Auf dem Spielplatz im Seebad Wendorf haben Unbekannte die Kettenaufhängungen eines Schaukelschiffs zertrennt und einen Spieltisch kaputtgebrochen. Quelle: Hansestadt Wismar

Polizei bestätigt: Kein Einzelfall

Immer wieder gehen im Polizeirevier Wismar Anzeigen der Stadt dazu ein. Axel Köppen, Sprecher der Polizeiinspektion Wismar, bestätigt: Die jüngste Zerstörung ist kein Einzelfall. Seit Juni 2019 sind drei Anzeigen bei der Polizei zu Beschädigungen auf Wismars Spielplätzen eingegangen – allerdings mit eher geringen Schäden. „In einem Fall wurde ein Ast abgeknickt, in einem anderen haben wir einen Schaden von rund 350 Euro verzeichnet“, sagt Köppen.

Spielplätze in Wismar Etwa 75 Spielanlagen gibt es in der Hansestadt Wismar. Die meisten befinden sich im Stadtteil Friedenshof. Dort können Kinder auf 20 Plätzen spielen. In Wendorf befinden sich 14 Spielplätze, in Wismar West sind es elf.

Jedoch: Vor fast genau einem Jahr hatten ebenfalls Unbekannte den damals ganz neuen Spielplatz „Affentheater“ an der Erich-Weinert-Promenade am Wismarer Friedenshof zerstört. Die Randalierer hatten Pflastersteine aus den Treppenstufen herausgelöst und damit die Spielgeräte beworfen. Zudem wurde ein Sandeimer vollkommen demoliert und verbogen. Die Umgestaltung des Spielplatzes hatte die Stadt zuvor rund 50 000 Euro gekostet.

Senator fordert Bevölkerung zum Hinsehen auf

Mehr als ärgerlich und enttäuschend nannte Wismars Bausenator Michael Berkhahn ( CDU) dieses Verhalten. „Vandalen, die aus reiner Dummheit und Überheblichkeit Sachen der Allgemeinheit und hier der Kinder zerstören, bewegen sich außerhalb des normalen Miteinanders. Es ist dringend notwendig, dass wir als Bevölkerung nicht wegsehen, sondern die Polizei informieren, sollten wir Zeugen werden von solchem Verhalten. Nur so können die Täter auch zur Verantwortung gezogen werden“, sagt Berkhahn

„Es ist dringend notwendig, dass wir als Bevölkerung nicht wegsehen, sondern die Polizei informieren, sollten wir Zeugen werden von solchem Verhalten“, sagt Wismars Bausenator Michael Berkhahn (CDU) zum Vandalismus auf Wismars Spielplätzen. Quelle: Hoffmann Heiko

Sicherheitsdienst hat Spielplätze im Blick

Um die Spiel- und Bolzplätze im Blick zu behalten, bestreift laut Stadt ein Sicherheitsdienst in den Sommermonaten die Spielplätze im Ziegeleipark und am Strand Seebad Wendorf. „Ansonsten ist der Spielplatzwart wöchentlich auf allen öffentlichen Spielplätzen und bei Problemspielplätzen wie zum Beispiel Lindengarten, Spiel- und Sportanlage Kagenmarkt, Jugend-und Freizeitanlage Hanns-Rothbarth-Straße, Bolzplatz Zanderstraße zwei- bis dreimal wöchentlich auf Kontrollgang vor Ort“, sagt Stadtsprecher Marco Trunk.

Von Michaela Krohn