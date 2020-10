Schüler aus Dreveskirchen filzen plastikfressende Fische 

Heidekaten

Wie können wir Plastikmüll vermeiden? Mit dieser Frage haben sich Künstlerin Martina Weiß und Drittklässler aus Dreveskirchen eine Woche lang beschäftigt. Zusammen haben sie geforscht, experimentiert, gesägt und gefilzt.

„Schon zu Hause haben sich die Kinder auf das Thema gestürzt und den Familieneinkauf kritisch betrachtet“, berichtet Martina Weiß. Das Pausenbrot sei in Brotdosen mit in die Schule gebracht worden – ohne Essen mit Plastikverpackungen. Dann ging es an die kreative Umsetzung des Projektes: Die Acht- bis Neunjährigen filzten und sägten Fische, die sie Plastik fressen ließen oder die sich in Plastik verfangen hatten. „Außerdem haben wir Mikroplastik aus Duschgel herausgefiltert und Geschirrspülmittel selbst hergestellt“, berichtet die Künstlerin.

Künstler für Schüler

Laut dem Thüneninstitut für Ostseefischerei wird Mikroplastik von Fischen aufgenommen: Man hat es im Verdauungstrakt von Meeresfischen gefunden. Dazu gehören wichtige Konsumfischarten wie Dorsch, Makrele, Flunder und Wittling.

Dieses Projekt fand unter der Schirmherrschaft des Künstlerbundes „Künstler für Schüler“ statt.

