Ganze 40 Brücken wurden am Freitagvormittag in der Hochschule Wismar zerstört und das mit voller Absicht. Denn der traditionelle Papierbrückenwettbewerb hat inzwischen zum 26. Mal begeisterte Schüler aus dem ganzen Land angezogen. Gesucht wurde die stabilste Konstruktion. Die meisten waren klassisch in der Dreiecks-Bauweise gebaut – ein Modell, dass schon in den vergangenen Jahren erfolgversprechend war. Die stabilste Brücke in der Kategorie „bis 9. Klasse“ kommt in diesem Jahr von Schülern der Regionalen Schule Neukloster. Ihre Brücke wies eine Tragfähigkeit von 51,841 Kilogramm auf. Den zweiten und dritten Platz belegt das Schloss Torgelow.

Video vom Belastungstest der Papierbrücken:

Aufgabe der Teilnehmer war es, aus handelsüblichem Zeichenkarton oder -papier und Papierleim eine Brückenkonstruktion anzufertigen, deren Gesamteigenmasse 150 Gramm nicht überschreiten darf. Dabei waren vor allem Fantasie und Kreativität im Umgang mit dem Werkstoff Papier gefragt.

70 Schüler waren insgesamt mit ihren Lehrern aus Güstrow, Neukloster, Ribnitz-Damgarten, Schwerin, Sternberg, Torgelow am See und Wismar ins Prüflabor des Kompetenz-Zentrums Bau Mecklenburg-Vorpommern gekommen, um die von ihnen gebastelten Papierbrücken einem Belastungstest zu unterziehen. Die Auszeichnung der Sieger erfolgte im Rahmen des Tages der Technik des Vereins Deutscher Ingenieure MV. Vier Schüler – Sarah Schmidt, Jolin Rajwa, Verena Zuther und Einar Schwerin – teilen sich den ersten Preis in der Gruppe der Schüler bis einschließlich der 8. Klasse. Gemeinsam haben die vier aus Neukloster eine 136 Gramm leichte Brücke gebaut, die einer Belastung bis 51,84 Kilogramm standgehalten hat.

Der Wettbewerb Zum Prüfen werden die Papierbrücken in einer speziellen Vorrichtung platziert. Wenn die Belastbarkeit getestet wird, bedeutet das nicht nur die Bestimmung eines exakten Wertes, sondern auch, dass die akribisch konstruierte Brücke letztendlich deformiert wird. Zum Sieger werden schließlich die Teilnehmer gekürt, deren Brücken der höchsten Belastung widerstanden haben. Die Organisatoren des Wettbewerbs, das Kompetenzzentrum Bau MV als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule Wismar, die Ingenieurkammer MV und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, vergeben die Preise in drei Kategorien. Neben dem Spaß und der Anspannung erwarten die Schüler Prämierungen mit Gutscheinen in Höhe von 120 Euro für den 1. Preis, 90 Euro für den 2. und 60 Euro für den 3. Preis. Der Sonderpreis für die schönste Brücke in Höhe von 40 Euro wird einmalig, das heißt unabhängig vom Alter der Teilnehmer, vergeben.

In der Gruppe der Schüler ab Klasse 9 siegten Maurice Jedicke und Hans Weber von der Kooperativen Gesamtschule Sternberg. Bei ihrer 145,9 Gramm schweren Brücke konnte eine Tragkraft von stolzen 203,9 Kilogramm nachgewiesen werden.

Der Preis für die schönste Brücke ging an Hanno Schröder und Max Diederichs vom Gymnasium Am Sonnenkamp in Neukloster.

Im vergangenen Jahr trug die stabilste Brücke eine Belastung von fast 176 Kilogramm. In diesem Jahr haben die Schüler also ordentlich zugelegt und ihre Expertise im Umgang mit Paper, Karton und Leim bewiesen.

Seit einigen Jahren liefern sich Brückenbau-Teams aus Ribnitz-Damgarten und Sternberg einen wahren Spitzenkampf um die belastbarste Papierbrücke. So mancher Teilnehmer stellte sich außerdem die Frage, ob die Jury durch die Extravaganz und Schönheit des Bauwerks überzeugt werden könne. Auch die Umsetzung theoretischer Kenntnisse in eine spezielle praktische Anwendung war Antrieb für den Bau, denn einige Lehrer hatten die Papierbrückenbau-Aufgabe in den Unterricht oder Wahlpflichtkurs eingebaut. Und nicht zuletzt motivierte auch das von der Ingenieurkammer MV und dem Verband Deutscher Ingenieure bereitgestellte Preisgeld von insgesamt 580 Euro.

Michaela Krohn