Neukloster

„Wir haben vor dem ersten Lockdown gewettet, wann die Schulen dichtmachen.“ Das berichtet Martin Vahar-Matiar, Schüler einer der drei Abschlussklassen des Gymnasiums am Sonnenkamp in Neukloster. Die drei Klassensprecher, die kurz vor dem Abitur stehen, blicken für die OZ auf ein Schuljahr zurück, das geprägt war von Distanzunterricht, Lockdowns und letztendlich allzu häufig von unklaren Corona-Regeln für Schüler und Lehrer.

Martin Vahar-Matiar, Marc Brand und Anna Newrzella erleben zusammen mit den Mitschülern ihrer drei Abiturklassen Unterrichtsstunden mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Mit Maske, dicken Jacken und Decken sitzen sie in ihren Klassenzimmern und pauken für ihre Zukunft.

„Es ist schwierig und anstrengend, Vorträge mit Maske zu halten. Das gilt nicht nur für die Schüler, auch für die Lehrer. Alle 20 Minuten wird gelüftet. Das Hygienekonzept an unserer Schule wird sehr gut von allen eingehalten – aber es ist anstrengend“, berichtet Anna Newrzella. Dennoch seien die meisten Schüler froh, überhaupt Präsenzunterricht zu bekommen. „Es ist nicht wie früher, aber so haben wir wenigstens ein paar soziale Kontakte“, sagt die Abiturientin.

Schülerin: Zeit für Vorbereitung fehlt

In ein paar Wochen beginnen die Prüfungen. Das Bildungsministerium MV hat entschieden, sie zeitlich zu raffen. Für die Prüflinge eine echte Herausforderung. „Wir sind eher skeptisch, was das angeht“, sagt Marc Brand. So werde die Prüfung im Fach Physik sogar auf einen Sonnabend fallen. „Für uns ist das eher Symbolpolitik. Uns wird so nicht geholfen“, betont zudem Martin Vahar-Matiar.

Und Anna Newrzella erklärt das Problem und kritisiert: „Vor allem die naturwissenschaftlichen Fächer liegen jetzt terminlich alle in einer Woche. Gerade für diese Fächer braucht man aber viel Zeit, um sich vorzubereiten.“

Vom Ministerium in Schwerin hätten sich die Schüler zudem gewünscht, auch einmal dazu angehört zu werden. Gerade seit dem zweiten Lockdown sei die Unsicherheit bei ihnen groß – und auch bei den Lehrern. „Jeder legt die Corona-Regeln anders aus, was zum Beispiel die Präsenzpflicht angeht“, sagt Martin Vahar-Matiar. Viele Schüler würden zwar nicht fehlen, dennoch sei es nicht einheitlich geregelt, ob sie sich im Falle abmelden müssen oder wie sie an die Unterrichtsinhalte kommen.

In die Zukunft blicken die drei Klassensprecher dennoch optimistisch. Marc Brand und Anna Newrzella wollen in Rostock studieren und sind optimistisch ob der Zulassungen. Martin Vahar-Matiar will nach dem Corona-Schuljahr erst mal eine Pause einlegen: „Ich lasse es auf mich zukommen.“

Von Michaela Krohn