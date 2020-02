Schüler helfen mit Koala-Keksen australischem Zoo

Wismar

„ Australien brennt, die Zeit rennt! Bitte geben Sie uns eine Spende, sonst ist es mit dem Leben in Australien bald zu Ende!“ Mit dem Spruch auf den Lippen haben die Schülerinnen und Schüler der 6b auf das Thema aufmerksam gemacht. Unter anderem mit süßen Koalakeksen und der Spendendose warben sie zum Tag der offenen Tür ihrer Bertolt-Brecht-Schule um Spenden für Australien.

Schüler engagieren sich für australischen Zoo

Für den guten Zweck entstanden beispielsweise in der Koch-AG der Schule kleine Koala-Kekse. Quelle: Nicole Hollatz

Sie engagieren sich seit Wochen und sammeln Geld, das an den australischen Zoo gehen soll. Lehrerin Claudia Grube machte ihre Schüler auf die Situation in Down Under aufmerksam. Sie selbst ist Australien-Fan, auch wenn sie bisher noch nie dort war.

Aber ihre Schülerin Zahara Phoenix Prueter-Burford liebt das Land genauso, sie ist jeden Sommer in Australien bei ihrem Vater. „Ich bin in Australien geboren und war eineinhalb Jahre alt, als ich nach Deutschland kam“, erzählt die Elfjährige.

In Australien geboren

Im Kunstunterricht entstanden Plakate für die Aktion. Quelle: Nicole Hollatz

Sie weiß von ihrem Vater ganz genau, wie die Situation vor Ort ist. „Es ist schlimm! Durch die Feuer sind sehr viele Tiere verletzt, viele sterben“, erzählt Zahara. „Auch für die Menschen dort ist alles schrecklich!“ Zahara besucht jeden Sommer ihre Familie und Freunde an der Sunshine Coast in Queensland.

Diese Region wurde eher vom Feuer verschont. „Aber dort im Zoo sind viele Tiere aus ganz Australien zur Pflege untergekommen“, erzählt Zahara. Und der Zoo braucht Geld, um die Tiere versorgen zu können. Die Kinder wollen helfen. Wenn Zahara von ihrer zweiten Heimat und den faszinierenden Tieren dort erzählt, weiß man auch, wieso. „Es gibt so schon so wenig Koalas! Und nun sind sie richtig bedroht!“

Kuchenbasar, Spendenbox, Koala-Kekse

Was Süßes zum Knabbern: Koalas in Schokoladenautos Quelle: Nicole Hollatz

Zusammen mit ihren Freundinnen Miette Niebergall (11) und Leonie Belgad (12) hat sie die Spendenaktion gestartet. Bei einem Konzert in St. Georgen haben die Mädels spontan einen Kuchenbasar aufgebaut und Spenden gesammelt.

Das Engagement hat längst viele andere Schüler und Lehrer an der Schule angesteckt. In der AG Kochen und Backen entstanden beispielsweise die fantasievollen Koalakekse und die Schüler der Kunst AG haben die Plakate für die Aktion gestaltet.

Selbstständige Kids

Die Lehrerin ist begeistert vom Engagement. „Die Klasse macht sehr viel in Eigenregie, das freut mich sehr.“ Kinder aus vier Nationen kommen in der Klasse zusammen. „Das ist gelebte Demokratie.“

611 Euro kamen insgesamt zusammen – viel Geld! Zahara wird es in den Sommerferien direkt zum Zoo bringen und dort spenden. „Die Mitarbeiter freuen sich, dass auch die Kids in Deutschland in dem Alter soviel Engagement zeigen“, weiß ihre Mutter Nicol Prüter.

Tausende verletzte Tiere

Der Australia Zoo im australischen Bundesstaat Queensland an der Sunshine Coast wurde besonders durch seine Krokodile und anderen Reptilien bekannt.

Das dortige Zooteam hat in seinem Krankenhaus für Wildtiere in den letzten Monaten Tausende Tiere behandelt, die in den australischen Buschbränden verletzt wurden. Besonders betroffen waren und sind die Koalas, die laut Experten in ihrem Bestand als akut bedroht gelten, nachdem ein Teil der Population durch die Feuer getötet wurde.

