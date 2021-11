Schüsse auf A 20 bei Wismar: Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit Rasern

Wismar

Wilde Verfolgungsjagd auf der Autobahn 20: Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden sah sich ein Polizeibeamter aus Schleswig-Holstein in Höhe der Anschlussstelle Wismar-Mitte gezwungen, auf ein fahrendes Auto zu schießen.

Vorausgegangen war eine zufällige Begegnung auf dem Parkplatz Schönberger Land, wie die Polizei mitteilte. Dort hatten zivile Kräfte aus Schleswig-Holstein gegen 5.40 Uhr zwei auffällige Audis festgestellt. Bei dem Versuch, beide Fahrzeuge einer Kontrolle zu unterziehen, flüchteten die Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf der A20 in Richtung Rostock. Die Polizisten aus Schleswig-Holstein nahmen die Verfolgung auf und forderten weitere Polizeibeamte aus Mecklenburg-Vorpommern an.

Polizeihubschrauber und Fährtenhunde eingesetzt

Auf Höhe der Anschlussstelle Wismar-Mitte konnte ein tatverdächtiges Auto angehalten werden. Der polnische Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Bei den Absperrmaßnahmen näherte sich das zweite flüchtige Fahrzeug und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf einen Beamten zu. Dieser musste zur Seite springen und gab Schüsse auf das fahrende Auto ab. Es ist wenig später im Bereich Groß Stieten zurückgelassen aufgefunden worden. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde bei dem Einsatz niemand verletzt, heißt es von der Polizei.

Im Weiteren wurden ein Polizeihubschrauber und Fährtenhunde eingesetzt. Gegen 13 Uhr ist ein weiterer polnischer Mann festgestellt worden, der im Verdacht steht, der Fahrer des zweiten Wagens zu sein. Die Ermittlungen dauern an.

Von OZ