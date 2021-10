Neukloster

Ruhig ist es auf dem Neumarkt vor dem Rathaus in Neukloster am Dienstagmittag. Nur wenige Passanten sind rund um die Hauptstraße unterwegs. Alles wirkt friedlich. Anders als am Abend zuvor, als gegen 18 Uhr genau an diesem Ort mehrere Schüsse gefallen sind.

Der Vorfall ist am Tag danach Gesprächsthema im Ort: Ole Steinhagen betreibt eine Versicherungsagentur direkt am Neumarkt und berichtet: „Ich war gerade auf dem Weg zum Supermarkt, da habe ich die ersten Polizeiwagen gesehen. Als ich zurückkam, war die Hauptstraße bereits abgesperrt.“ Zwei Schüsse habe der 39-Jährige gehört: „Klar war ich da sehr erschrocken. Man rechnet ja mit allem, aber nicht, dass hier einer mit einer Waffe durch die Gegend läuft und rumballert.“

Tatwaffe entpuppt sich erst bei Festnahme als Schreckschusspistole

Was war passiert? Ein offenbar stark alkoholisierter Anwohner hatte mehrfach auf der Straße in die Luft geschossen, ehe er in ein Haus verschwand und dort erneut Schüsse abgab. Eine Zeugin alarmierte daraufhin die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen aus Wismar und benachbarten Revieren anrückte. Dass es sich bei der Tatwaffe nicht um eine scharfe Waffe, sondern um eine Schreckschusspistole handelt, konnten die Beamten erst feststellen, als sie den 42-Jährigen in Gewahrsam nahmen.

Ole Steinhagen gibt zu, neugierig gewesen zu sein und sich mit dem Auto auf den Markt gestellt zu haben: „Ich habe dann gesehen, wie ein junger Mann verhaftet wurde. Die Polizisten haben ihn ausgefragt. Ich konnte hören, wie sie fragten, warum er hier mit einer scharfen Waffe durch Neukloster laufe.“

Einwohnerin: „Ich bin schockiert“

Nicht alle Einwohner sind am Dienstag bereits informiert: „Jetzt bin ich aber platt. Mein Gott, ich denke bei uns passiert nichts“, platzt es aus einer älteren Dame heraus, als sie von dem Vorfall erfährt. Sie wohnt nicht weit entfernt vom Neumarkt, hat aber nichts mitbekommen. Eine weitere Passantin, Liesel Schulz, habe gerade im Radio davon gehört: „Ich bin schockiert.“ Und auch im Büro der ambulanten Wohnhilfe IB in der Hauptstraße ist man erstaunt: „Für so einen kleinen Ort wie Neukloster ist das schon ein Ereignis.“

Im „Blumenstübchen am Markt“ sei die „Schießerei“ am Vormittag schon öfter Thema gewesen: Eine Mitarbeiterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, habe beobachtet, wie die Anwohner in Trauben zusammengestanden und darüber getuschelt haben.

Auch Platz- oder Gaspatronen können tödlich sein

Nur wenige Meter vom Tatort entfernt befindet sich die Polizeistation der Stadt. Der Kontaktbeamte Rene Nyolt ist am Montag jedoch nicht bei dem Vorfall dabei gewesen und kann deshalb nichts sagen.

Verletzt wurde niemand. Aber: „Auch eine solche Waffe kann zu Verletzungen führen, wenn sie aus geringer Distanz abgefeuert wird“, erklärt Jessica Lerke, Sprecherin der Polizeiinspektion Wismar. Zwar sei kein Projektil im Lauf, jedoch entstehe auch durch die Platz- oder Reizgaspatronen eine gewisse Wucht. „Ein auf den Kopf aufgesetzter Schuss kann sogar tödliche Folgen haben“, ergänzt Landkreissprecher Christoph Wohlleben, der die Informationen beim Sachgebiet für Waffenwesen eingeholt hatte. Daher sei zum Führen einer Schreckschusspistole der sogenannte „kleine Waffenschein“ nötig – den der 42-jährige Täter laut Polizei nicht besitze.

Der „kleine Waffenschein“ Der Besitz von Schreckschusspistolen ist ab dem 18. Lebensjahr erlaubnisfrei. Das Führen außerhalb der Wohn- und Geschäftsräume bedarf jedoch eines „kleinen Waffenscheins“. Gleiches gilt für Reizstoff- und Signalwaffen. Beantragen kann man den „kleinen Waffenschein“ in Nordwestmecklenburg einfach bei der zuständigen Behörde des Landkreises, vorausgesetzt man ist volljährig. Die Bearbeitungsdauer beträgt drei bis vier Wochen. Geprüft werden die Zuverlässigkeit und die persönliche Eignung nach den Paragrafen 5 und 6 des Waffengesetzes bei Antragstellung – und danach alle drei Jahre. 70 Euro kostet die Erteilung der Erlaubnis, 35 Euro werden für die regelmäßige, dreijährige Überprüfung fällig.

Bürgermeister bleibt ruhig

Und wie sieht es im Rathaus aus? „Hier war gestern Abend niemand mehr im Haus“, beruhigt Bürgermeister Frank Meier. Auch er habe von dem Polizeieinsatz erst am Morgen erfahren. „Um 18 Uhr ist hier einfach kein Publikumsverkehr mehr.“ Ob er geschockt ist? „Nein. Es ist ja zum Glück keiner zu Schaden gekommen. Und dass es in direkter Nähe zum Rathaus passierte, war Zufall.“

Neuklosters Bürgermeister Frank Meier nimmt den Vorfall relativ gelassen: „Es ist ja zum Glück keiner zu Schaden gekommen.“ Quelle: OA-Archiv

Der Zwischenfall sei jedoch ein Hinweis darauf, dass solche Waffen unkontrolliert im Umlauf sind. Tatsächlich ist der Erwerb und Besitz von Schreckschusspistolen ab dem 18. Lebensjahr sogar legal, wie unter anderem auf der Webseite des Landkreises Nordwestmecklenburg zu lesen ist.

Täter wieder frei, Ermittlungen laufen

Der 42-Jährige, der bereits polizeibekannt ist, befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß, wie Wismars Polizei-Sprecherin Jessica Lerke sagt: „Er wurde einige Stunden in Gewahrsam genommen, um weitere Gefahr abzuwehren.“ Die Kriminalpolizei übernehme nun die weiteren Ermittlungen. Gegen den Neuklosteraner wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Von Maria Lentz