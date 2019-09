Bad Kleinen

Vor 60 Jahren bekam Bad Kleinen ein Schulgebäude. Es war der erste Neubau im damaligen Kreis Wismar nach dem Krieg. In dieser Woche feiern Schüler und Lehrer der Regionalen Schule mit Grundschule „Am Schweriner See“ das Jubiläum. Es begann am Montagnachmittag mit einem Festakt für ehemalige und jetzige Pädagogen. Am Donnerstag wird ein Schulfest gefeiert. In dem Ursprungsgebäude befindet sich heute die Grundschule.

Zur Galerie Die Schule in Bad Kleinen begeht ihr 60-jähriges Bestehen.

„Erst war ich hier ab 1959 Schülerin, dann habe ich 43 Jahre an der Schule gearbeitet“, erzählt Anita Hölgermann. Auch Brigitte Neumann kehrte an ihre frühere Wirkungsstätte zurück. Sie gehörte zu den ersten Pädagogen an der Schule. Die Unterstufenlehrerin begann hier als Hortleiterin zu arbeiten, später unterrichtete sie Deutsch und Geografie bis zur sechsten Klasse. Ehemann Horst Neumann kam 1963 als Physiklehrer an die Schule. Er leitete auch das Orchester. Der erste Schuldirektor Ulrich Harten habe sich vor allem dafür eingesetzt, dass Bad Kleinen den Schulneubau bekam. Der heute 91-Jährige konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht am Festakt teilnehmen.

Kollegium aus 25 Pädagogen

Ute Vandreier, seit 2002 an der Bad Kleiner Schule und seit 2014 Schulleiterin, freute sich, dass so viele ehemalige Pädagogen, aber auch Leiter von anderen Schulen, Partner der Ganztagsangebote wie Polizei und Feuerwehr, der Bürgermeister und Gemeindevertreter ihrer Einladung gefolgt waren. „1984 wurde das Gebäude der heutigen Regionalen Schule fertiggestellt. Wir feiern somit auch das 35-jährige Bestehen dieses Gebäudes“, sagte sie. Heute arbeiten hier insgesamt 25 Pädagogen (einschließlich eine Referendarin), davon neun an der Grundschule. Eine Schulsozialarbeiterin kehrt bald aus dem Mutterschutz zurück.

Durch Anbauten entstand Campus

„Unsere Schule hat sich im Laufe der Jahre zu einem kleinen Campus entwickelt“, berichtet Ute Vandreier. Das Ursprungsgebäude, die heutige Grundschule, hat sich stark vergrößert. An einer kleine, vor 60 Jahren errichtete Sporthalle wurde 2006 die neue Sporthalle angebaut. Später kam die Mensa hinzu. Beide Schulgebäude sind jeweils mit einem Fahrstuhl ausgestattet. Es gibt nicht nur zwei Sporthallen, sondern auch zwei Computerkabinette, eine Lehrküche, eine Schul- und eine Gemeindebibliothek und eine Schülerfirma. Die jüngst sanierten Fach- und Klassenräume spiegeln nicht nur die räumliche Nähe zum Schweriner See wider, sondern bieten auch die technischen Möglichkeiten zur inklusiven Beschulung. Die bunten Farben sollen für eine lernfördernde Atmosphäre sorgen.

Gemeinde unterstützt großzügig

Beide Schulgebäude wurden beziehungsweise werden laut Schulleiterin immer noch saniert. Verschiedene Baumaßnahmen sind abgeschlossen, laufen noch oder sind geplant. Ute Vandreier dankte dem Schulträger in der Person des Bürgermeisters Joachim Wölm und den Gemeindevertretern „für die großzügige jährliche finanzielle Unterstützung“. Dadurch werden die technischen und räumlichen Rahmenbedingungen verbessert.

Vor zehn Jahren erhielt die Regionale Schule mit Grundschule den Namen „Am Schweriner See“. Außerdem hat sie ein Schul-Logo, das sich auch auf den offiziellen Schul-Shirts wiederfindet. „Es wird Zeit, dass dieses unsere Schule wieder von außen schmückt“, findet die Schulleiterin.

Aus dem Schulprofil

Was die Schule ausmacht? Sie ist eine Gebundene Ganztagsschule und trägt solche Titel wie Gesunde Schule, Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung, Modellschule. Bereits in der Grundschule beginnt die Förderung für Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS). Es gibt ein Sicherheitstraining und Schwimmunterricht. Schüler werden zu Streitschlichtern ausgebildet. Das Schuljahr beginnt mit einer Ankomm- und Methodenwoche. Ferner gehören zum Schulalltag der Pflichtkurs „Lernen lernen“, traditionelle fach- und jahrgangsübergreifende Projekte sowie vielfältige Angebote der Ganztagsschule.

Tag der offenen Tür

Davon können sich alle Interessierten am Freitag, dem 6. September, ein Bild machen. Dann lädt die Schule „Am Schweriner See“ zum Tag der offenen Tür ein. Grundschüler begrüßen die Besucher um 16 Uhr in der Sporthalle mit einem Programm. Im Anschluss sind alle Räume der Schule geöffnet. Schülerarbeiten und Projekte werden präsentiert und über Unterrichtsinhalte, Lernmethoden, Fördermöglichkeiten und Arbeitsmittel informiert. Kreative Angebote, Knobeleien und Experimente laden zum Zuschauen und Mitmachen ein.

Von Haike Werfel