Es ist ein großer Tag für Luis Raphael Baumgardt. Seine graue Zuckertüte mit den blauen Punkten liegt auf der Sitzbank vor dem Schulgebäude. Die blaue Schleife ist bereits gelöst. Der Sechsjährige knabbert – eng an seine Mama Mareen Bliss gekuschelt – ein paar Nüsse, die in der Schultüte versteckt waren. „Das waren dann wohl doch zu viele Eindrücke auf einmal“, sagt die 37-Jährige lächelnd.

Neben ihr sitzt ein Erstklässler, der aufgeregt mit seinen Füßen auf dem Boden scharrt und vergnügt Quietschgeräusche von sich gibt. Luis ist auf einem Auge blind, auf dem anderen hat er eine Sehkraft von knapp 30 Prozent. Auf ihn wartet nun eine aufregende Zeit am überregionalen Förderzentrum für den Förderschwerpunkt Sehen in Neukloster. Mit blinden- und sehbehindertenspezifischen, speziellen Lernmethoden wird er auf sein weiteres Leben vorbereitet. Dafür stehen ihm Hilfsmittel wie sogenannte Screenreader (Vorleseanwendung), Vergrößerungssoftware, Bildschirmlesegeräte und optische Vergrößerungshilfen zur Verfügung.

42 Schüler leben im Internat

Diagnostiziert worden war seine Sehbehinderung, als Luis vier Monate alt war. Viel Hoffnung auf ein normales Leben machten die Ärzte seiner Mama seinerzeit nicht. „Sie wussten nicht einmal, ob er laufen lernt“, erinnert sie sich. Doch mit elf Monaten war Luis auf seinen Beinchen schon flink unterwegs. Das unkontrollierte Augenzittern habe auch deutlich nachgelassen – und nun freut sich Luis unendlich auf die Schule. Er will Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, erzählt er.

Da das Förderzentrum die einzige Schule für Sehbehinderte und Blinde in Mecklenburg-Vorpommern ist, sind die kommenden Jahre mit vielen Veränderungen in der Familie verbunden. Luis wohnt in der Nähe von Stralsund – zu weit, um täglich zur Schule nach Neukloster zu fahren. Er ist mit seinen jungen Jahren mit Sack und Pack ins Internat der Schule gezogen, mehr als 130 Kilometer von seiner Mama entfernt.

Ihr fällt die Trennung sehr schwer. „Aber für Luis ist diese Schule die beste Option“, sagt sie mit Tränen in den Augen. Was ein Internat ist, habe ihr Sohn wohl noch nicht so richtig realisiert, glaubt sie. Aber Schulleiterin Roswitha Wenzlaff beruhigt: „Ihr Kind wird in liebevolle Hände gegeben.“ Das Internat sei wie eine große Familie. Derzeit leben 42 Schüler dort.

Fast zwei Stunden zum Unterricht unterwegs

Die beste Option sei die Schule auch für Josina Grunow aus Hagenow, meinen ihre Eltern. Stolz hält sie ihre Schultüte in den Händen und lächelt. Am oberen Ende lugt ein Pelikan aus Plüsch heraus. Sie rückt ihre stylishe, rote Brille zurecht. Ohne die würde Josina den kuscheligen Pelikan als solchen nicht erkennen. Seit ihrer Geburt lebt das Mädchen mit einer Sehbehinderung. Ihre Brille ist extrastark und ständiger Begleiter. „Am meisten freue ich mich aufs Rechnen“, sagt sie. Um am Unterricht teilnehmen zu können, muss das Mädchen einen langen Anfahrtsweg in Kauf nehmen.

Um 5.50 Uhr startet der Fahrdienst in Hagenow. Der Unterricht beginnt um 7.45 Uhr. Ihr Bruder Felix kennt das seit Jahren. Er lernt an derselben Einrichtung, ist bereits in der neunten Klasse. „Meistens schlafe ich auf der Hinfahrt“, erzählt er. Wieder zu Hause ist er je nach Stundenplan mit Glück halb drei, manchmal geht es aber auch erst halb vier heimwärts. Dann ist er erst kurz nach fünf zu Hause, erzählt er. Ein langer Tag. Die Organisation im Fahrdienst ärgert vor allem die Eltern. „Das würden wir uns anders wünschen. Eigentlich beträgt die Fahrzeit knapp eine Stunde, doch durch Umwege sind die Kinder fast zwei Stunden unterwegs“, kritisiert Papa Stefan Grunow.

Stolze Erstklässlerin: Josina aus Hagenow mit ihrer Familie - (v.l.) Mama Andrea Grunow, Papa Stefan Grunow, Bruder Felix, Uropa Willi Lange, Schwester Lea und deren Freund. Quelle: Jana Franke

Eines fällt auf in der Familie – alle tragen eine Brille: Mama Andrea, Papa Stefan und die Kinder Josina, Lea und Felix. Augen wie ein Luchs dagegen hat das neunjährige Familienmitglied Luca, erzählt Andrea Grunow. Er lernt an einer regulären Schule, die 19-jährige Lea hat die Schule bereits beendet und wurde ebenfalls normal beschult. Nur Josina und Felix sind auf extrastarke Sehhilfen angewiesen und ein Lernen im normalen Klassenverband ist nicht möglich. Nichtsdestotrotz weiß Felix genau, was er will. „Mein Ziel ist, die Schule mit der zehnten Klasse zu beenden. Ich möchte Landwirt werden“, erzählt er.

140 Schüler aus dem gesamten Bundesland

Drei Schulabschlüsse sind am Förderzentrum möglich: Berufsreife (Schulbesuch bis einschließlich Klasse 9), Berufsreife mit Leistungsfeststellung (Schulbesuch bis einschließlich Klasse 9 mit Prüfung) und Mittlere Reife (Schulbesuch bis Klasse 10 und Abschlussprüfung). 140 Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse aus dem gesamten Bundesland zählen Schulleiterin Roswitha Wenzlaff und ihre 60 Lehrer, Erzieher, Betreuer und eine Schulsozialarbeiterin zurzeit. Neben dem Förderschwerpunkt Sehen gibt es noch die Schwerpunkte Lernen und geistige Entwicklung.

Das Personal ist nicht nur an der Neukloster Schule tätig, sondern fährt auch an andere Schulen in Mecklenburg-Vorpommern, in denen sehbehinderte Kinder und Jugendliche integriert werden. Etwa 200 Kinder werden gemeinsam mit gesunden Kindern unterrichtet, weiß Roswitha Wenzlaff. Das ist gelebte Inklusion.

Leben mit einer Augen-Prothese

Mitschüler von Josina und Luis ist Felix Warias aus der Nähe von Schwerin. Aufgeregt untersucht er seinen Platz im kleinen, gemütlich eingerichteten Klassenzimmer im Erdgeschoss des Schulgebäudes. Dort steht bereits eine Punktschriftmaschine bereit, erzählt er stolz. Eine solche hat er auch schon zu Hause. Sein Sehvermögen ist so gering, dass er auf das Gerät angewiesen sein wird.

Überregionales Förderzentrum für den Förderschwerpunkt Sehen Mecklenburg-Vorpommern in Neukloster: Josina Grunow, Luis Raphael Baumgardt und Felix Warias mit ihrer Klassenlehrerin Katja Schindler. Quelle: Jana Franke

Ein Retinoblastom erforderte es, dass sein rechtes Auge entfernt werden musste und er nun eine Prothese trägt. Links hat er ein Sehvermögen von nicht einmal einem Prozent. In der Frühförderung – auch hier hat Neukloster die einzige Beratungsstelle in Mecklenburg-Vorpommern – lernte Felix bereits, am Langstock zu gehen. Ansonsten macht er Dinge wie jedes andere Kind auch. „Er fährt in Begleitung Rad und Roller“, erzählt seine Mama Sylwia Mandrych. Und er interessiert sich für Rettungsfahrzeuge. Sein Ranzen zeigt ein Polizeiauto. Ebenso seine Schultüte. Auf der ist auch ein Rettungshubschrauber zu sehen, der sogar Sirenengeräusche von sich gibt, wenn Luis den kleinen roten Knopf darunter drückt. „Dann kann ich Papa immer erschrecken“, sagt er lachend.

Große Unterstützung erfuhr die Familie nicht nur mit der mobilen überregionalen Frühförderstelle, sondern auch in der Kita „Bärenkinder“ in Schwerin. „Dort ist zu sehen, wie Inklusion funktioniert. Die Erzieher begleiten die Kinder liebevoll und bereiten sie aufs weitere Leben vor“, schwärmt Papa Roman Warias.

Auch Felix wird jeden Morgen vom Fahrdienst abgeholt. Los geht es morgens um halb sieben. Mit dabei hat er immer ein Handy, das für Sehbehinderte geschaffen ist. „Er ruft mich an, wenn er gut angekommen ist“, erzählt seine Mama. Auf die nächsten Jahre in der Schule freut sich Felix. Drei Schüler in einer Klasse. Im kleinen Rahmen kann Lehrerin Katja Schindler individuell auf Josina, Luis und Felix eingehen. Weil sehbehinderte Schüler viel mehr Zeit und Konzentration benötigen, haben sie in Neukloster die Möglichkeit, den Unterrichtsstoff der ersten und zweiten Klasse auf drei Schuljahre auszudehnen.

Luis hat die Nüsse mittlerweile aufgenascht. Noch am Abend wird seine Mama die Heimreise antreten – ein schwerer Schritt für sie. Berührungsängste hat der Erstklässler jedenfalls nicht. Seine Neugier ist groß und er ist aufgeschlossen. „Er packt das“, sagt Mareen Bliss liebevoll auf ihren Sohn blickend. Der kann es gar nicht erwarten, ihr noch schnell seinen Platz im Klassenzimmer zu zeigen. Na dann, guten Start! Er packt das ...

