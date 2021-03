Bad Doberan

Nicht nur in den Klassenzimmern, sondern auch in den Schulmensen war deutlich weniger los: Als die Präsenzpflicht wegen des Corona-Virus ausgesetzt war, blieben auch die Essensräume leer. „Wir hatten keine richtige Essensausgabe mehr, schon seit Dezember nicht“, sagt Ute Koch, stellvertretende Leiterin der Regionalen Schule am Wasserturm in Grevesmühlen. Das Essen sei zwar noch geliefert worden, allerdings seien kaum Schüler da gewesen.

Auch logistisch stellt das Virus die Schulen vor Schwierigkeiten. „Wir können die Essensversorgung maximal für die Klassen 5 und 6 und 1 bis 4 gewährleisten“, sagt Christian Beyer, Leiter der Regionalen Schule am Buchenberg in Bad Doberan. Etwas anderes sei nicht möglich, weil die Lerngruppen räumlich voneinander getrennt bleiben und die älteren dann am anderen Ende des Geländes essen müssten.

Weniger Schüler vor Ort

„Vor allem in den weiterführenden Schulen sind aktuell deutlich weniger Schüler vor Ort“, sagt Alexander Weiß, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei dem Unternehmen Sodexo, das unter anderem die Grundschulen in Bad Doberan und weitere Schulen in Rostock beliefert. „Zurzeit liegen unsere Kapazitäten bei etwa 70 Prozent im Vergleich zu den Versorgungszahlen von vor der Pandemie.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das spürt auch der Caterer Dussmann, der zehn bis 15 Schulen in Mecklenburg-Vorpommern beliefert – auch in der Corona-Zeit. „Jede Schule, die von uns Essen bekommen möchte, bekommt es auch“, sagt Bereichsleiter Andreas Schwarz. „Es gibt aber manche, die sagen, es ist für sie ein zu hohes Risiko. Sie möchten nicht, dass die Kantine geöffnet wird.“

Das Unternehmen habe aber weiter beliefert, zum Teil auch bei Objekten, die für Mitbewerber nicht mehr rentabel erschienen. Wirtschaftlich gesehen sei die aktuelle Art des Betreibens nicht optimal, sagt der Bereichsleiter. „Wir haben dieselben Ausgabezeiten, aber maximal ein Drittel der Schüler.“

Von Cora Meyer