Wismar

Laut Untersuchungen wirkt sich ein Hund positiv auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (und Erwachsenen sowieso!) aus: Er fördert das Selbstbewusstsein, die Rücksichtnahme, sorgt für seelischen Ausgleich, verteilt unauffällig Glückshormone und kann motivieren. Als ausgebildeter Schulbegleithund ist der Wirkungskreis der Fellnase gleich größer.

„Schorsch“ lässt lächeln

Schulhund George ist in Klütz aktiv. Quelle: privat

Anzeige

George – Englisch ausgesprochen „Schorsch“ – bereichert seit gut vier Jahren den Schulalltag in der Regionalen Schule in Klütz. Der sechs Jahre alte Irish Setter-Labrador-Mischling gehört dem stellvertretenden Schulleiter Norbert Wagner und ist bis auf einen Tag in der Woche immer mit in der Schule. Allerdings nicht immer im Unterricht.

„Wenn er mit in den Unterricht kommt, ist es für die Schüler inzwischen normal, dass George erst mal durch die Reihen geht und jeden beschnuppert und begrüßt“, erzählt Norbert Wagner. George zaubert den Schülern immer gleich ein kleines Lächeln ins Gesicht, sobald sie den Hund sehen!

Seelentröster für alle

Norbert Wagner war erst skeptisch, wie der Schulalltag mit Hund sich gestalten würde. „Aber Georges Einfluss ist durchweg positiv. Die Schüler sind mal für einen Moment durch ihn abgelenkt, aber dann gleich wieder bei der Sache.“ Und, psst!, selbst für die Kollegen im Schulteam ist George inzwischen ein kleiner „Seelentröster“.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Norbert Wagner hatte in der Zeitung von den positiven Effekten eines Schulhundes gelesen und gedacht, sein George würde passen. „Er hat ein sehr ruhiges Wesen, ist sehr kinderlieb und freundlich“, schwärmt das Herrchen. Nach dem ersten Wesenscheck durch einen Profi bei der Hundeschule haben Hund und Herrchen eineinhalb Jahre lang nebenbei die Ausbildung zum Schulbegleithund gemacht.

George und Josef sorgen für Entspannung

„Der Hund hört viel besser als der Mensch“, erklärt Norbert Wagner seinen Schülerinnen und Schülern. Wenn es zu laut wird, fühlt George sich nicht mehr wohl. „Also fahren die Schüler selbst den Geräuschpegel runter, sie sind entspannter!“

Und das tut allen – Hund, Schülern, Lehrern und dem Lernklima - gut. Das kann Dörte Lewerenz von der Wismarer Integrierten Gesamtschule „ Johann Wolfgang von Goethe“ nur bestätigten. Ihr Schulhund heißt Josef und ist der Bruder von George aus Klütz! Allerdings war er bisher nur drei Monate im Schuleinsatz, dann kam Corona, dann die Ferien. Die Erfahrungen sind durchweg gut. „Die Schüler sind leiser und entspannter“, sagt die Lehrerin.

Alle vermissen Günther

Günther hieß der Schulhund in der Wismarer Bertolt-Brecht-Schule. Zweieinhalb Jahre war er dort, nun ist er mit seinem Frauchen umgezogen. „Die Schüler und auch wir Lehrer vermissen ihn“, erzählt Schulleiterin Sylvia Upahl.

Sie schwärmt: „Ein liebes, ruhiges und artiges Tier! Er war immer in der Schule dabei, außer wenn der Tag ganz lang war. Er hat eine sehr beruhigende Ausstrahlung!“ Und selbst die Kollegen haben sich gefreut, wenn Günther mit im Lehrerzimmer war! Über einen neuen Schulhund würde sie sich freuen. „Aber dass muss von einem Kollegen kommen, denn das ist viel Arbeit und eine teure Ausbildung!“

Held Ivo in Neukloster

„ Ivanhoe vom Storchennest“, kurz „Ivo“, ist der Held in der Förderschule „ Fritz-Dietlof von der Schulenburg“ in Neukloster mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der wuschlige Eloschaboro ist drei Jahre alt und jeden Tag mit in der Schule. In jeweils ein bis zwei Schulstunden ist er drei Tage die Woche dabei.

Schulhund Ivo ist der Liebling der Kinder in Neukloster. Quelle: privat

„Die Kinder in der Klasse wissen genau, sie müssen ruhig sein, wenn sie wollen, dass Ivo da ist. Und das wollen sie. Die Kinder kommen jeden Tag gerne in die Schule, auch in der Hoffnung, dass Ivo da ist“, erzählt Cornelia Raettig. Sie ist kommissarische Schulleiterin und das Frauchen von Ivo.

Tierische Aufgaben

Cornelia Raettig erzählt, was ihre Fellnase alles kann: „Er würfelt Aufgaben für die Kinder oder dreht an einem Glücksrad mit Buchstaben und Zahlen. Oder er sucht und bringt Schwämme mit Aufgaben.“ So macht das Lernen viel mehr Spaß!

Die Kinder dürfen auch regelmäßig mit Ivo an der Leine spazieren gehen. „Dann wechseln sie sich brav ab und nehmen aufeinander Rücksicht, um den Hund gut führen zu können“, berichtet Cornelia Raettig.

Mozart schafft Lernatmosphäre

Mozart ist regelmäßig im Englisch- und Musikunterricht von Frauchen Daniela Albrecht-Frommann dabei. Die Lehrerin unterrichtet an der Rostocker Förderschule „Godewind“, Mozart ist ihr Golden Retriever und bringt, so sein Frauchen, „unheimlich viel Ruhe in den Unterricht.“

Einerseits, weil sie ihren Schülerinnen und Schülern erklärt hat, dass ein Hund weit besser hört als jeder Mensch. Lärm stresst ihn. „Wenn es zu laut wird, würde der Hund sich sofort zurückziehen“, erklärt die Lehrerin. Mozart hat einen eigenen Raum dafür. „Und das wollen die Kinder ja nicht.“

Ganz im Gegenteil. „Mozart kommt erst ins Klassenzimmer, wenn absolute Ruhe ist. Ich habe immer eine ruhige Lernatmosphäre“, macht sie andere Lehrer ohne tierische Unterstützung neidisch. Drei Tage die Woche ist Mozart mit in der Schule.

Tierische Motivation

Und der dreijährige Rüde motiviert seine Schülerinnen und Schüler. „Wer seine Aufgaben geschafft hat, darf fragen, ob Mozart gestreichelt werden darf. Das ist ein Belohnungssystem, selbst für Kinder, die sonst nur halbherzig an die Aufgaben gehen!“

„Nebenbei“ sorgt Mozart für Sozialkompetenzen und Bindungen. Die Kinder werden selbstbewusster, wenn sie ihn an der Leine führen dürfen, und lernen, was es heißt, Verantwortung für ein Tier zu übernehmen. Sie lernen die Regeln, beispielsweise über Hygiene (Händewaschen nach dem Streicheln) und den richtigen Umgang mit Mozart.

Wenn der Lehrerhund zum Schulbegleithund wird Der Weg vom normalen Lehrerhund zum Schulbegleithund ist nicht einfach, lohnt sich aber. Schulhunde müssen mit ihren Haltern eine entsprechende und selbst zu finanzierende Ausbildung durchlaufen und erfolgreich abschließen, die Schulleitung und das Team müssen zustimmen, Allergien sind beispielsweise zu beachten, Eltern und Kinder müssen zustimmen, ein Hygienekonzept muss erstellt werden. Die Ausbildung ist zum Beispiel in der „Greenhouse4dogs“-Schule in Graal-Müritz möglich.

Dazu kommt etwas, was an einer Förderschule kaum in Gold (oder Leckerli!) aufzuwiegen ist: „Die Schüler reden mit dem Hund ganz viel, sie lesen ihm etwas vor und erzählen miteinander über Mozart.“

Tierisches Gespür

Daniela Albrecht-Frommann berichtet aus dem Alltag mit ihrem Schulbegleithund: „Er spürt, wenn ein Schüler unruhig ist, und fragt dann bei mir, ob er hingehen darf!“ Hundehalter wissen, so ein Streicheln zwischendurch ist Balsam für die tierische und die menschliche Seele!

Mozart kann – unbewusst – sogar Streit schlichten. „Zwei Schüler sollten zusammen Mozart erzählen, was passiert ist“, beschreibt Daniela Albrecht-Frommann eine festgefahrene schulische Situation. Mozart hat natürlich beiden zugehört. „Und auf einmal haben auch beide Schüler wieder miteinander gesprochen!“

Kuscheln für alle

Gerade haben sechs Kinder gleichzeitig Mozart gekuschelt zu Entspannungsmusik! „Mozart ist ein totaler Kuschelhund und bei uns genau richtig! Er bringt unheimlich viel Freude und Ruhe in den Schulalltag. Es ist einfach schön, ihn dabei zu haben“, schwärmt Daniela Albrecht-Frommann.

Von Nicole Hollatz