Kirchdorf

Kann sich die Insel Poel eine neue Schule leisten? Die Ostseegemeinde steht vor einer schweren Entscheidung. Immerhin: Der Grundsatzbeschluss ist gefasst. Danach sollen eine neue Schule und eine neue Sporthalle in Kirchdorf gebaut werden. Vorgesehen ist dafür die Straße der Jugend, dort, wo sich einst eine Edeka-Kaufhalle befand und nur wenige Schritte vom jetzigen Schulgebäude entfernt.

In Kirchdorf sollen in der Straße der Jugend die neue Schule und die neue Sporthalle gebaut werden. Quelle: Ulrich Jahr

14 Millionen Euro: Eine große Investition für eine kleine Insel

Das Problem: Auf die 2600 Einwohner zählende Gemeinde mit einem Haushalt von vier Millionen Euro kommen Investitionen von mindestens 14 Millionen Euro zu. Je höher die Förderung, desto eher lässt sich das Vorhaben realisieren. Denn Poel will eine Reihe weiterer Maßnahmen auf der Insel angehen.

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Schule, Inselverwaltung und Gemeindevertretung ist dabei, die Machbarkeit zu prüfen und Ziele, wie beispielsweise den Raumbedarf, zu ermitteln.

Jetzige Schule auf der Insel Poel wurde 1975 gebaut

Das 1975 errichtete Schulgebäude ist zwar in die Jahre gekommen, wirklich alt ist das Gebäude aber nicht. Aktuell zählt die Schule 259 Schüler in den Klassen eins bis zehn. Mehrere Varianten wurden ausgelotet: Sanierung mit und ohne Anbau sowie Neubau am jetzigen und an einem neuen Standort. Im Abwägungsprozess hat ein Neubau die Nase vorn. Dafür sprechen auch Aspekte wie Barrierefreiheit, Digitalisierung, Energieeinsparung, Brandschutz und Umsetzung der Inklusion. Diese Punkte seien beim jetzigen Gebäude nicht ohne weiteres möglich bzw. mit sehr großen Kosten verbunden.

Dem Haushalt steht eine erhebliche finanzielle Belastung bevor

Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.): „Ich bin der Überzeugung, dass der Schulneubau eine gute Lösung für die Zukunft unserer Insel darstellt.“ Die Verwaltungschefin legt aber auch den Finger in die Wunde: „Diese Investition, die nur durch eine Kreditaufnahme umgesetzt werden kann, wird unseren Ergebnis- und Finanzhaushalt in den folgenden Jahren enorm beeinträchtigen.“ Für den Schulneubau wird ein Zuschuss von mindestens 80 Prozent erhofft.

Neben den rund zehn Millionen Euro für die Schule kommen rund vier Millionen Euro für eine Zweifeldsporthalle hinzu. Hier wird ein deutlich geringerer Fördersatz erwartet. Um sich nicht finanziell zu übernehmen, soll das Projekt Sporthalle wahrscheinlich erst nach dem Bau der neuen Schule in Angriff genommen werden.

Nachnutzung der alten Schule ist noch offen

Zusätzliche Kosten zeichnen sich schon jetzt ab. Der Baugrund gilt als schlecht und dürfte eine Tiefengründung erforderlich machen. Offen ist noch, ob das alte Schulgebäude und die verschlissene Sporthalle in der Wismarschen Straße anderweitig genutzt werden können oder ein Abriss ansteht. Auch dies müsse finanziell berücksichtigt werden. Andererseits könnten sich hier Perspektiven für den angespannten Wohnungsmarkt auf der Insel ergeben.

Die Bürgermeisterin plädiert für einen vorgeschalteten Eignungs- und Entwurfswettbewerb. Denn das Umfeld in der Straße der Jugend werde sich deutlich ändern. Fragen zu Parkplätzen, zum Schulhof und Spielplatz müssen berücksichtigt werden. In die Planung wird ein externer Schulberater einbezogen. Von ihm werden Hinweise erwartet, wie Bildung der Zukunft auf der Insel aussehen könnte.

Baubeginn kann kaum vor 2027 starten

In der Juni-Sitzung der Poeler Gemeindevertreter soll der Standort in der Straße der Jugend beschlossen werden. Aufgrund der hohen Investition, der umfangreichen Planung, dem Einwerben von Fördermitteln und der wahrscheinlich europaweiten Ausschreibung rechnet die Bürgermeisterin nicht mit einem Baubeginn vor dem Jahr 2027.

Andere Investitionen könnten verschoben werden

Weil der Schul- und Sporthallenneubau viele Poeler tangiert, aber auch Auswirkungen auf den Haushalt und andere Investitionen hat, will Gabriele Richter regelmäßig über den aktuellen Stand informieren. „Wir müssen auch bedenken, dass mit großer Wahrscheinlichkeit alle anderen wichtigen Projekte, wie zum Beispiel der Straßenbau in der Ortslage Gollwitz, die Barrierefreiheit der Bushaltestellen, die Umverlegung des Küstenweges Schwarzer Busch nach Gollwitz oder die Sicherung der Wohnfunktionen auf der Insel, in eine mehrjährige Warteschleife gelegt werden müssen“, sagt die Bürgermeisterin.

Für Aenne Möller (SPD) ist klar: „Wenn wir als Gemeinde Schulstandort bleiben wollen, müssen wir auch das Geld dafür in die Hand nehmen, natürlich nach unseren finanziellen Möglichkeiten. Wer in Kinder und Bildung investiert, investiert in die Zukunft der Gemeinde.“ Bodo Köpnick (Poeler für Poel) ärgert, dass solche Kosten überhaupt auf Gemeinden abgewälzt und nicht komplett vom Land getragen werden. So werde sich die Frage stellen, so der Gemeindevertretervorsteher, was könne sich Poel leisten oder welche Vorhaben müssen deswegen zurückstehen.

Von Heiko Hoffmann