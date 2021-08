Schwedenlauf-Battle in Wismar: So viele Kilometer kamen zusammen

Wismar

„Sie haben Ihr Ziel erreicht“ würde die nette Dame im Navi nach 658 Kilometern bekannt geben, wenn das Auto von Wismar aus in die schwedische Partnerstadt Kalmar gelenkt würde. Ziel war es, diese Strecke zehnmal zu schaffen. Nein, nicht mit dem Auto. Laufend. Mit dieser Idee war Plan B für den coronabedingt abgesagten traditionellen Schwedenlauf geboren.

Vom 6. bis 22. August waren Laufbegeisterte aufgerufen, ihre Laufschuhe zu schnüren und in Eigenregie zu joggen. Jeder notierte seine zurückgelegten Kilometer. Unterm Strich sollten 6580 Kilometer stehen. Doch mit dem Schwedenlauf-Battle hätten es alle Teilnehmer zusammen nicht nur zehnmal bis Kalmar geschafft, sondern mit kleinen Umwegen sogar bis Peking. Chinas Hauptstadt ist 8100 Kilometer von Wismar entfernt. Das Ergebnis des Battles: 8247,16 Kilometer. Wahnsinn! „Damit haben wir das Ziel deutlich übertroffen“, freut sich Kerstin Groth vom Kreissportbund. Und: Es ist sogar der absolute Kilometerrekord. „2019 waren 1182 Läufer am Start, die beim traditionellen Lauf insgesamt 7211 Kilometer zurücklegten“, erinnert sie. Jetzt schafften 625 Läufer mehr als 8200 Kilometer.

Laufbegeisterte in ganz Deutschland

Laufbegeisterte gab es nicht nur in Wismar. Die Teilnehmer verteilten sich auf ganz Deutschland. Einige meldeten ihre Kilometer aus Sachsen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Bayern, Schleswig-Holstein und sogar aus Schweden. Wieder mit dabei: Werner König. Der 69-Jährige hat bisher bei jedem Schwedenlauf mitgemacht. In diesem Jahr war es der 22. Ein Zehntel der Strecke hatte er sich vorgenommen. „Die 65,8 Kilometer habe ich auch geschafft“, freut er sich.

Die meisten Kilometer in den 17 Tagen legten Thomas Meyer (210,42 Kilometer), Ariane Stapusch (199,98 Kilometer) und Andreas Wolff (158,09 Kilometer) zurück. Aktivster Verein war der Polizeisportverein (PSV) Wismar mit 112 Läufern und insgesamt 1776,42 Kilometern. Ihre coole Idee: Sie liefen drei unterschiedliche Strecken in Form eines Elchkopfes. Zu dem Lauf-Erfolg beigetragen haben auch Schüler des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums, der Astrid-Lindgren-Schule und der Integrierten Gesamtschule „Johann Wolfgang von Goethe“ sowie Kinder der Kitas „Evangelisches Kinderhaus Koch’sche Stiftung“ und „Löwenzahn“ (alle Einrichtungen aus Wismar). Auch die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren Altstadt und Friedenshof tauschten ihre schweren Stiefel gegen Laufschuhe. Insgesamt gingen 16 Laufgruppen an den Start. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr gab es eine ähnliche Aktion mit 701 Teilnehmern, die 3472 Kilometer zurücklegten.

Tombola-Gewinner ausgelost

Von einem respektablen Ergebnis spricht Wismars stellvertretender Bürgermeister Michael Berkhahn (CDU). „Es war eine tolle, kreative Idee, eine solche Veranstaltung in Zeiten von Corona auf die Beine zu stellen.“ Großartig sei es, dass das ambitionierte Ziel auch geschafft und sogar übertroffen wurde.

Jeder Teilnehmer war aufgerufen, Fotos einzureichen, die sie im Laufoutfit zeigen. 474 sind beim Kreissportbund eingegangen. Unter allen wurden tolle Preise verlost. Die Gewinner der Hauptpreise sind Wolfgang German (500 Euro von der VR-Bank), Marlene Witt (400 Euro von Egger für eine Reise nach Kalmar) und Bernd Schöne (Reisegutschein von der Stadt Wismar). Lennox Schönfeldt kann sich über ein neues Fahrrad freuen, Anja Mehlan über einen Laptop, Maria Buckow über einen Grillgutschein in Höhe von 100 Euro, Thomas Glaubitz über einen Gutschein für ein Sportoutfit in Höhe von 100 Euro, Melina Böttcher über einen Tankgutschein, Chris Bauermeister über ein Sparschwein und Edgar Sarakewitz über eine Fitness-Uhr.

Von Jana Franke