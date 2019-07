Wismar

Sie sind beliebte Sammelobjekte – die Shirts des Schwedenlaufes in Wismar. Zum runden Jubiläum am Sonntag, dem 18. August, haben sich die Veranstalter ein besonderes Design ausgedacht – ein schwarzes T-Shirt mit goldenem Aufdruck. Auf dem ist eine große 20 zu sehen, darunter fünf Läufer und Wismars Stadtsilhouette. Ein Exemplar hängt bereits auf einem Bügel im Büro von Kerstin Groth. Die Geschäftsführerin des Kreissportbundes hat am Wochenende einen Blick auf die aktuelle Anmeldezahl des beliebten Volkslaufes geworfen und die übertrifft alle ihre Erwartungen.

So sieht das Shirt zum 20. Schwedenlauf aus. Jeder Starter bekommt eins. Quelle: Kerstin Groth

„Es sind doppelt so viele Anmeldungen wie vor einem Jahr“, freut sich Kerstin Groth. 667 Läufer haben sich bereits ihre Startnummern gesichert. Damit können nur noch 663 Plätze vergeben werden. Denn aus Sicherheitsgründen ist die Teilnehmerzahl auf insgesamt 1300 begrenzt worden. Wer also spontan am Lauftag noch mitmachen möchte, könnte vielleicht Pech haben – wenn die Vorab-Anmeldungen weiter so gut laufen wie bisher.

Teilnehmerzahl steigt seit Jahren

Ein Blick auf die aktuelle Anmeldeliste verrät: Es gehen viele Wismarer und Nordwestmecklenburger an den Start. Aber auch Hamburger, Wiener, Berliner, Frankfurter und Münchener werden vertreten sein.

Der Rundkurs durch Wismar ist Teil des Schwedenfestes und zählt inzwischen zu den größten Laufveranstaltungen in der Region. Seit Jahren steigt die Teilnehmerzahl. Der aktuelle Rekord stammt deshalb natürlich aus dem Sommer 2018. Im vergangenen Jahr haben 1066 Frauen, Männer und Kinder das Ziel erreicht. Ebenfalls aus Sicherheitsgründen darf der gesamte Ziel- und Organisationsbereich ausschließlich von Sportlern genutzt werden. Familien, Freunde und Zuschauer müssen hinter den Absperrungen bleiben, teilen die Veranstalter mit.

Zwei Runden für die längste Strecke Die 10,2-Kilometer-Strecke darf ab 14 Jahren gelaufen werden. Ihr Rundkurs sowie der von der 5,3-Kilometer-Strecke führt durch die gesamte Wismarer Altstadt. Von der Bauhofstraße/Ecke Altwismarstraße startet der Lauf. Über die Gerberstraße/Breite Straße gelangt man zum Hafen. Über die Ulmenstraße, vorbei am Zeughaus, geht es ab dem Kreisverkehr in die Lübsche Straße bis zum Weidendamm, entlang der Köppernitz, über den Campus der Hochschule, vorbei am Wonnemar und dem Kurt-Bürger-Stadion bis zum Ende der Bürgermeister-Haupt-Straße. Weiter geht es durch das Dreveswäldchen, entlang dem Kino und dem Volkshaus auf der Schweriner Straße. Es geht weiter geradeaus über die Kreuzung Schweriner Tor, ehe man über die Dankwartstraße zum Marktplatz kommt. Von der Wasserkunst dann wieder in Richtung Lindengarten in die Bauhofstraße. In der Gerberstraße/Höhe Altböterstraße fällt dann die Entscheidung, ob es noch eine weitere 5-Kilometer-Runde in Richtung Hafen geht – oder ob es links in die Altböterstraße und anschließend in die Altwismarstraße ins Ziel geht. Die Strecken führen teilweise über Kopfsteinpflaster.

Neu zum 20. Schwedenlauf ist, dass bei der Getränkeversorgung auf Plastik weitestgehend verzichtet werden soll. „Wir steigen auf Pappbecher um“, kündigt Kerstin Groth an. Um den Rest-Plastik-Bestand nicht ungenutzt wegwerfen zu müssen, wird auch der noch mit Wasser befüllt. Aber neue Plastik-Behälter werden nicht mehr gekauft.

Gelaufen werden drei Strecken

Der Start- und Zielbereich befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Wismarer Marktplatz. Die Streckenlängen sind seit Jahren unverändert: Gelaufen werden 1,1 Kilometer, 5,3 und 10,2 Kilometer. Der erste Startschuss fällt um 9.45 Uhr (Schnupperlauf), der zweite um 10 Uhr (10,2 Kilometer) und der dritte um 10.10 Uhr (5,3 Kilometer). Neben der Einzelwertung für alle Strecken wird es auch die Teamwertung für die 10,2-Kilometer-Strecke geben. Ein Team besteht aus fünf Läufern, zwei davon müssen Frauen sein.

Anmeldungen sind möglich unter www.schwedenlauf.de. Bis zum 13. August gelten folgende Gebühren: Der Schnupperlauf kostet 5 Euro pro Person, für die 5,3-Kilometer-Strecke sind 13 Euro zu entrichten und für den 10,2-Kilometer-Hauptlauf 17 Euro – inklusive Shirt, Urkunde, Getränke- und Obstversorgung, Massage und Duschmöglichkeiten. Wer sich erst am Veranstaltungstag anmeldet, zahlt für die beiden längeren Strecken 15 und 20 Euro. Die Registrierung erfolgt in der Altwismarstraße in der Zeit von 8.15 bis 9.15 Uhr.

