Schwedentage in Wismar: Das wartet auf die Besucher

Wismar

Man ist kein echter Wismarer, wenn Blau und Gelb nicht zu den Lieblingsfarben gehören. Scherz beiseite! Seit 20 Jahren feiert die Hansestadt immer im August Schweden mit seiner blaugelben Flagge – eigentlich. Wenn kein Corona wäre. Das Schwedenfest zeigt, dass aus Besatzern – bis 1903 war Wismar unter schwedischer Herrschaft – Freunde wurden, wie es Wismars Bürgermeister Thomas Beyer ausdrückt. Die Städtepartnerschaft mit Kalmar wird seit Jahren intensiv gelebt und gepflegt.

Nachdem das beliebte Schwedenfest im vergangenen Jahr coronabedingt komplett ins Wasser fiel, finden in diesem Schwedentage statt. Auf die Besucher warten am kommenden Wochenende viele Highlights. Wir haben mal ein paar zusammengestellt – zusammengesetzt aus dem Wort Schweden.

S wie Schabbel

Das Museum bietet am Samstag von 11 bis 22 Uhr viele Aktivitäten für Groß und Klein. Unter anderem wird um 11 Uhr zu einem historischen Rundgang im Erdgeschoss geladen, mit dem die Gäste die Schwedenzeit bewundern können. Seit Februar wurde alles aufgebaut, konnte aber nur von außen durch die Fenster eingesehen werden. Eine Lichtinstallation machte in der Dunkelheit neugierig auf die große Festtafel mit dem prunkvollen Geschirr aus den Wismarer Haushalten des 17. und 18. Jahrhunderts.

Um 12 Uhr ist mit dem Historiker Maximilian Marotz eine Führung durch die neue schwedische Abteilung geplant. Auch ein originaler Schwedenkopf ist wieder im Museum zu sehen. Restaurator Jens Wyssusek erklärt um 13 Uhr die schwierige Aufgabe der Erhaltung. Parallel zum Vormittagsprogramm wird um 11 und um 13 Uhr aus schwedischen Kinderbüchern von Anni Steinhagen im Garten vorgelesen. Anne-Christin Liebscher, Laura Weisbach und Adina-Therése Kolenda geben um 15 Uhr Einblicke in ein einmaliges pädagogisches EU-Projekt mit der schwedischen Partnerstadt. Der Abend klingt ab 18 Uhr mit Livemusik aus. Das Duo Warnfried Altmann und Hermann Naehring spielen Saxofon und Perkussion im Sound der Weltmusik und mit freier Improvisation.

Tickets gibt es für sechs Euro (ermäßigt vier Euro). Kinder bis 16 Jahre und Jahreskartenbesitzer zahlen nichts.

C wie coole Musik

Am Baumhaus im Alten Hafen wird auf der Waterkant-Bühne Musik von jungen Leuten zu hören sein. Der Stadtjugendring präsentiert ein zweitägiges Programm mit Rob Bee (20. August) und T. Noice und Nerds at Raves (21. August). Los geht es jeweils um 18 Uhr.

H wie Handwerkermarkt für Kinder

Tore auf zum Kinder-Handwerkermarkt heißt es am Samstag gegen 11.30 Uhr im Zeughaushof. Der Bibliotheksverein und die Stadtbibliothek haben den Bauspielplatz aus Schwerin zu Gast. Der hat seine Spielangebote aufbereitet und kommt mit seinem handbetriebenen Karussell, der beliebten Rutsche und vielen Dingen zum Selberbasteln, so wie das kleine Handwerkerhände gerne tun.

Der Bibliotheksverein sorgt für das leibliche Wohl der kleinen und großen Gäste. Der Einlass erfolgt über das Tor in der Ulmenstraße (Richtung Kreisverkehr). Wenn möglich sollten die kleinen Gäste von wenigen großen Gästen begleitet werden, heißt es aus der Pressestelle der Stadtverwaltung.

W wie wahnsinnig tolle Preise

Wer gerne schwedische Kinder- und Jugendbücher liest, hat gute Chancen, einmal dem Bürgermeister oder dem Landrat über die Schulter zu schauen, mit der Kogge „Wissemara“ zu fahren, bei Soko Wismar mitzuspielen, im Filmbüro Filme vorzuführen, auf dem Paddelbrett die Ostsee zu erkunden, einen Tag bei der Feuerwehr oder der OSTSEE-ZEITUNG zu verbringen. Insgesamt 17 Preise werden mit dem Lese-Quiz der Stadtbibliothek an Bücherwürmer vergeben. „So viele wie noch nie. Im zehnten Jahr des Quiz eine schöne Anzahl“, freut sich Kinderbibliothekarin Birgit Buchholz.

Alle, die teilgenommen haben, müssen am 21. August um 11 Uhr auf dem Zeughaushof sein, um sich ihren Preis auszusuchen, wenn ihre richtige Antwort gezogen wird. Wer noch nicht teilgenommen hat, kann das gern noch tun: Bis zum 20. August um 18 Uhr steht das Quiz noch in der Kinderbibliothek bereit. Zehn Fragen zu verschiedenen Büchern gilt es zu beantworten. Viel Glück.

E wie einmaliger Ausblick

Am Wochenende ist auch immer noch das Sommer-Riesenrad am Alten Hafen aufgebaut. Gäste der Schwedentage können gemütlich durch die Lüfte gondeln und das Flanieren am Alten Hafen von oben betrachten. Möglich ist das von 12 bis 20 Uhr – übrigens noch bis zum 12. September. Für die Lütten gibt es ein Kinderkarussell und für den kleinen Hunger zwischendurch einen Imbisswagen sowie einen Eisverkauf.

D wie das schwedische Original

Typisch schwedisch ist unter anderem Kubb, das Geschicklichkeitsspiel aus Holz. Das traditionelle Kubb-Turnier gibt es in diesem Jahr in der elften Auflage. Am Samstag versammeln sich ehrgeizige und vor allem spaßsuchende Mannschaften in der Altwismarstraße, um ab 11 Uhr gegeneinander um den beliebten Wanderpokal zu spielen.

E wie Eintauchen in die Abba-Welt

Die Abba-Tribute-Band „Swede Sensation“ wird am Freitag von 20 bis 22 Uhr im Zeughaushof zu Gast sein. Gegründet wurde sie als „Abbacapella“ im Jahr 2004 für eine internationale Tournee-Produktion. Die Show gastierte europaweit in vielen größeren Konzerthäusern und Hallen in London, Barcelona, Leipzig, Berlin, München und Frankfurt. Seit 2014 sind die vier Sänger Saskia Tanfal (als Agnetha Fältskog), Sara Mosquera (als Anni-Frid Lyngstad), Mike Rubin (als Benny Andersson) und Tom Luca (als Björn Ulvaeus) als „Swede Sensation“ unterwegs. Der Eintritt zu ihrer Show mit dem Abba-Sound der 1970er- und 80er-Jahre am Freitagabend ist kostenlos.

N wie nachts im Museum

„Film ab!“ heißt es im Museumshof des Stadtgeschichtlichen Museums. In bewährter Kooperation zwischen dem Schabbell und dem Filmbüro MV wird zum Open-Air-Kino eingeladen. Nachteulen und Nachtschwärmer können sich am Samstag auf den Film „Astrid“ freuen. Erzählt wird die wunderschöne und sehr berührende Biografie der weltberühmten schwedischen Autorin Astrid Lindgren. Filmstart ist 21 Uhr, Einlass bereits um 19.30 Uhr.

Um 20 Uhr startet das Vorprogramm mit dem Titel „Frau Zinngießersmeisterin: Ehe- oder Geschäftsfrau?“ Die Gäste können gemeinsam mit dem Historiker Maximilian Marotz lustige Anekdoten und kuriose Besonderheiten des Handwerks erleben.

Für Getränke ist gesorgt. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln ist die Platzkapazität begrenzt. Tickets für neun Euro gibt es nur nach Reservierung (Telefon: 03841/2522870, E-Mail: museum@wismar.de). Der Kartenverkauf erfolgt am Filmabend an der Museumskasse, Resttickets gibt es an der Abendkasse.

Also dann: Viel Spaß!

Von Jana Franke